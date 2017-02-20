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Новости Кыргызстана

В Иссык-Кульской области задержаны двое членов ОПГ, избивших мужчину на глазах у жены и 6-летней дочериВ Иссык-Кульской области задержаны двое членов ОПГ, избивших мужчину на глазах у жены и 6-летней дочери"Литер": "Золотой" эксперимент Нацбанка Кыргызстана"Литер": "Золотой" эксперимент Нацбанка Кыргызстана

Разбойники с большой дороги. В Иссык-Кульской области задержаны члены ОПГ

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355702_ra...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411064-ru.html

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20 февраля 2017, 15:07       Комментарии

8 февраля с заявлением в ОВД Иссык-Кульского района обратился 44-летний житель г. Нарын о том, что в г. Чолпон-Ата двое неизвестных его избили.
В этот день потерпевший с женой и 6-летней дочерью выехали на автомашине "Мазда" на Иссык-Куль, чтобы закупить яблоки. Примерно в 19.00 часов, в г. Чолпон-Ате по улице Советской их автомашину обогнал автомашина "Мерседес-Бенц" черного цвета и, перегородив дальнейший путь, остановила их возле торгового центра "Народный". Вышедшие из автомашины двое неизвестных молодых людей без причины стали избивать его. Супруга по мобильному телефону стала вызывать милицию, но неизвестные скрылись в неизвестном направлении.
"В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий оперативниками ОУР ОВД Иссык-Кульского района были задержаны двое жителей г. Чолпон-Аты 28-летний К. Нурдан и 27-летний Ж. уулу Бактыбек, состоящие на учете МВД КР как члены ОПГ. В ходе следственных мероприятий потерпевший узнал в задержанных лиц, которые нанесли ему телесные повреждения", - сообщил руководитель пресс-службы УВД Иссык-Кульской области Сталбек Усубакунов.
Подозреваемые были водворены в ИВС ОВД Иссык-Кульского района. Ведутся следственные мероприятия.

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