"Литер": "Золотой" эксперимент Нацбанка Кыргызстана

20 февраля 2017, 15:06 Комментарии

Литер. Кыргызстан одним из первых среди стран бывшего Советского союза ввел национальную валюту и режим свободно плавающего курса. Теперь НБКР хочет, чтобы граждане инвестировали в золото. Председатель Нацбанка Толкунбек Абдыгулов "мечтает", чтобы у каждого из 6 миллионов граждан было не менее 100 грамм золота, которое является основным экспортным продуктом страны.

"Мы надеемся, что население нашей страны научится диверсифицировать свои сбережения в более ликвидные, а, главное, сохраняющие свою стоимость активы", - сказал Толкунбек Абдыгулов, отметив, что в сельской местности до сих пор активами являются инвестиции в крупнорогатый и мелкорогатый скот.

НБКР не следует тенденции других центробанков и наращивает покупки золота в то время, как его коллеги сократили их до шестилетнего минимума в 2016 году по данным Всемирного совета по золоту, совокупный спрос на слитки и монеты упал.

Это уникальный эксперимент, НБКР не только пытается повысить привлекательность металла как средства сбережения, но и предоставляет инфраструктуру для его хранения и инвестиций. Глава Нацбанка считает план вполне реалистичным.

"В Кыргызстане золото рассматривается как альтернативный вариант инвестиций, - сказал Абдыгулов. - Нацбанк обеспечил ликвидность золоту: мы не только продаем, но и обратно выкупаем золотые мерные слитки, которые Нацбанк сам произвел и продал".

При Абдыгулове регулятор также принял решение увеличить долю золота в международных резервах. После многих лет на уровне 2,6 тонны запасы золота Кыргызстана выросли более чем на 70 процентов по сравнению с 2012 годом до 4,5 тонны на конец третьего квартала 2016 года, свидетельствуют последние данные лондонского Всемирного совета по золоту.

Но все же глава регулятора не сторонник полного вытеснения доллара. Он советует использовать "правило трех" - хранить часть сбережений в сомах, часть - в иностранной валюте и часть в золоте.

Золотые мерные слитки НБКР стал продавать два года назад, по сообщению главы Национального банка, за этот период населению было продано 138 кг слитков.