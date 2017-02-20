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На границе Кыргызстана и Таджикистана произошло землетрясениеНа границе Кыргызстана и Таджикистана произошло землетрясениеДля кого 40 тысяч сомов просто мелочь?Для кого 40 тысяч сомов просто мелочь?

Военные КР и Индии пройдут учения по уничтожению незаконных вооруженных формирований

 

Фотографии: kabar.kg

    

Источник:
http://kabar.kg/news/voennye-k...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411062-ru.html

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20 февраля 2017, 14:57       Комментарии

Бишкек, 20 февраля /Кабар/. 20 февраля 2017 года на базе войсковой части 52870 состоялась церемония открытия совместного кыргызско-индийского учения подразделений специального назначения "Канжар-2017", сообщили в Генштабе ВС КР.
Как отмечается, учение между оборонными ведомствами Кыргызстана и Индии проводится в соответствии с Планом подготовки органов управлений, соединений, частей и учреждений Генерального штаба Вооруженных Сил Кыргызской Республики на 2017 учебный год, а также достигнутыми между сторонами договоренностями.
В течение двух недель кыргызские и индийские военнослужащие будут совместно отрабатывать вопросы ведения совместной специальной операции по выявлению, локализации и уничтожению незаконных вооруженных формирований в условиях горной местности. Планом учения также предусмотрены практические занятия и тренировки, включая ночные, обмен опытом по тактико-специальной, разведывательной, огневой, инженерной, военно-медицинской, горной, подготовке по связи и военной топографии.
Завершится учение 5 марта текущего года розыгрышем тактического эпизода по выявлению, локализации и уничтожению незаконных вооруженных формирований в условиях горной местности.

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