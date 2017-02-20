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Хоккеист Кыргызстана приемами бокса уложил на лед кувейтцев — тренерХоккеист Кыргызстана приемами бокса уложил на лед кувейтцев — тренерРазбойники с большой дороги. В Иссык-Кульской области задержаны члены ОПГРазбойники с большой дороги. В Иссык-Кульской области задержаны члены ОПГ

В Иссык-Кульской области задержаны двое членов ОПГ, избивших мужчину на глазах у жены и 6-летней дочери

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-issyk-k...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411061-ru.html

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20 февраля 2017, 15:08       Комментарии

Бишкек, 20 февраля /Кабар/. В Иссык-Кульской области за нанесение телесных повреждений задержаны двое местных жителей, состоящие на учете МВД КР как члены ОПГ. Об этом сообщает пресс-служба УВД Иссык-Кульской области.
Отмечается, что 8 февраля с заявлением в ОВД Иссык-Кульского района обратился 44-летний житель г. Нарын о том, что в г. Чолпон-Ата двое неизвестных нанесли телесные повреждения.
В своем показании потерпевший указал, что в этот день он с женой и 6-летней дочерью выехал на автомашине "Мазда" из Нарына в Чолпон-Ату, чтобы закупить яблоки. Примерно в 19.00 часов в Чолпон-Ате по улице Советская их обогнала автомашина "Мерседес-Бенц" черного цвета и, перегородив дальнейший путь, остановила их возле торгового центра "Народный". Вышедшие из автомашины двое неизвестных молодых людей без причины стали избивать его. Когда супруга по мобильному телефону стала вызывать милицию, неизвестные закрыли двери автомашины "Мазда", а после чего нанесли несколько ударов ногой по кузову автомашины и скрылись в неизвестном направлении.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 234 ч. 2 пункты 1,2,3 (1.хулиганство, совершенное группой лиц; 2.группой лиц по предварительному сговору; 3.сопряженное с издевательством над малолетним, престарелым, инвалидом или лицом, находящимся в беспомощном состоянии УК КР). Заключение судебно-медицинской экспертизы показало, что потерпевший получил легкие телесные повреждения с кратковременным расстройством.
В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий оперативниками ОУР ОВД Иссык-Кульского района были задержаны двое жителей Чолпон-Аты - 28-летний К. Нурдан и 27-летний Ж. уулу Бактыбек, состоящие на учете МВД КР как члены ОПГ. В ходе следственных мероприятий потерпевший узнал в задержанны лиц, которые нанесли ему телесные повреждения.
Подозреваемые были водворены в ИВС ОВД Иссык-Кульского района. Ведутся следственные мероприятия.

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