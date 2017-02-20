А.Касымалиев: Кыргызстан находится в начале своего пути к становлению независимой функции внутреннего аудита в госсекторе

20 февраля 2017, 15:12 Комментарии

Бишкек, 20 февраля /Кабар/. Одним из инструментов повышения эффективности и результативности государственного управления является надежная и эффективная система внутреннего контроля. Об этом на конференции "Государственное управление: внутренний аудит и контроль как важный элемент в системе госуправления" сообщил министр финансов КР Адылбек Касымалиев.

Как сообщает пресс-служба Минфина КР, конференция проходит в Бишкеке с 20 по 22 февраля.

По словам министра, для организации эффективного управления процессами государственных органов, необходимо создать работающую систему внутреннего контроля. Именно внутренний аудит играет первостепенную роль в обеспечении надежности и эффективности системы внутреннего контроля в государственных органах. В рамках реформирования управления государственными финансами с 2009 года проводится работа по созданию и развитию системы внутреннего аудита в государственном секторе КР.

"Кыргызская Республика находится только в начале своего пути к становлению зрелой и действительно независимой, самостоятельной функции внутреннего аудита в государственном секторе. Самым сложным в настоящее время является изменение самоидентификации исполнителей функции внутреннего контроля, в прошлом ревизоров к системной диагностике всего аудируемого процесса построенного руководителем", - сообщил А.Касымалиев.

Как пояснил он, несмотря на достигнутые результаты в развитии системы внутреннего аудита и на наличие нормативной правовой базы существуют определённые проблемы: это низкая эффективность функции внутреннего аудита из-за недостаточной осведомлённости руководителей о роли и сущности внутреннего аудита, недостаточная поддержка функции внутреннего аудита со стороны руководителей госорганов, а также недостаточная обеспеченность ресурсами из-за текучести обученных специалистов служб внутреннего аудита государственных органов.

Для дальнейшего развития системы внутреннего аудита Министерство финансов КР как уполномоченный орган ставит задачи по усовершенствованию нормативной правовой базы с особым акцентом на регламентирование системы внутреннего аудита госорганов, повышению потенциала служб внутреннего аудита посредством внедрения программы непрерывного профессионального развития внутренних аудиторов и их сертификации.

Функция внутреннего аудита заключается в оказании помощи руководителю государственного органа в достижении целей и задач государственного органа посредством анализа и оценки эффективности всех процессов деятельности и системы внутреннего контроля в государственных органах.

В ходе конференции были показаны презентации о развитии службы внутреннего аудита в Фонде обязательного медицинского страхования при Правительстве КР, а также об опыте развития системы внутреннего аудита в Республике Армения.