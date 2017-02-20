Для кого 40 тысяч сомов просто мелочь?

20 февраля 2017, 14:54 Комментарии

Кто-нибудь помнит, что нам обещали нынешние депутаты Жогорку Кенеша, когда всячески уговаривали граждан голосовать за них? Я помню. Было говорено много и разного, но все партии в унисон твердили, что намерены работать над созданием новых производств, чтобы и люди, и страна могли зарабатывать. Граждане при этом, естественно, трудились бы над пополнением собственного кармана, а страна - над пополнением бюджета.

Разве кто-нибудь был против? Конечно, нет. Однако время идет, а новые заводы в стране открываться не торопятся... Но законодатели же люди слова: раз сказали, что надо увеличить бюджет, значит, изгрызи хоть десяток ручек с золотыми перьями, а будь добр - придумай, где взять деньги. Вот господа избранники и думают.

Буквально на днях на заседании ЖК рассматривали поправки в некоторые законодательные акты. Вспомнили о внешней трудовой миграции и решили связать ее с государственными пошлинами. Один из инициаторов разглядел золотую жилу в мигрантах, которые решаются работать в Кыргызстане. Наши-то граждане массово едут в другие страны, будучи уверенными, что здесь работы нет, а вот иностранцы умудряются трудоустраиваться в КР. А чтобы они не думали, что у нас все бесплатно, их обязали раскошеливаться за возможность поработать в нашей гостеприимной республике. Платеж был вполне приемлемый - в пределах 2-4 тысяч сомов. Эти цифры и смутили инициативного законодателя: он предложил изменить вид платежа, а заодно и размер.

"Вот смотрите, - вещал парламентарий, - давайте искореним понятие "плата за выдачу разрешений" и вместо него применим хорошо звучащие слова "государственная пошлина". Размер этой пошлины сделаем сразу 40 тысяч сомов. Такое повышение позволит пополнить бюджет".

Действительно, почему бы с тех, кто хочет работать, не брать побольше? Нам самим при этом нужно будет лишь одобрительно кивать головами. Только представьте: если наберется даже сотня таких добровольцев-иностранцев, доход можно будет считать миллионами! Зачем создавать какие-то производства, когда бюджет сам собой начнет пополняться гораздо интенсивнее, чем раньше?

На удивление, "ура" закричали не все депутаты. Нашлись и те, кто скептически оценил размер пошлины: мол, не слишком ли много? Вдруг в нашу страну приедет работать какой-нибудь врач-подвижник или учитель. Сколько времени при местных-то зарплатах ему придется зарабатывать такие деньги? "Бюджет надо пополнять развитием производства, а не таким способом. Тем более что квалифицированных специалистов, желающих работать в Кыргызстане, нет", - резюмировал оппонент. И что же он услышал в ответ? "Некоторые депутаты занимаются производством. Но не нужно преследовать свои узкие интересы".

Вот такой диалог неожиданно прозвучал в стенах парламента. Потом к нему подключился еще один народный избранник, весьма далекий от реальных дел. "Давайте, - сказал он, - для тех, кто занимается торговлей, сделаем 40 тысяч сомов, а насчет квалифицированных специалистов подумаем".

Пока депутаты думали, я стала соображать, как вообще борцы за пополнение бюджета "вышли" на сорокатысячную цифру. И вспомнила! Это же те самые деньги, которые каждый законодатель ежемесячно получает на приобретение скрепок и печенюшек с чаем. Для них это такая мелочь, что они решили вообще не отчитываться за расходование данных средств. Потому некоторые избранники уверены, что приезжие торговцы легко смогут расстаться с такими деньгами. А далее эта сумма "перетечет" на стоимость товара, и платить будем мы все.

Кстати, совсем недавно те же нардепы решили, что необходимо вдвое повысить арендную плату за парково-пляжную зону озера Иссык-Куль, если владельцы пансионатов ограждают ее. Опять же это объясняют исключительно желанием пополнить бюджет. Замечательно! Однако депутаты почему-то не стали заниматься арифметикой и считать, на сколько хозяевам пансионатов, вынужденных нести дополнительные расходы, придется повысить стоимость своих услуг.

Народные избранники переживают за госказну... Как я их понимаю! Мне тоже хотелось бы проникнуться их думками, выбрасывая на шпильки десятки тысяч сомов, изъятые из того самого дефицитного бюджета.

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