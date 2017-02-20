Хоккеист Кыргызстана приемами бокса уложил на лед кувейтцев — тренер

20 февраля 2017, 15:10 Комментарии

БИШКЕК, 20 фев - Sputnik. Между хоккеистами сборных Кыргызстана и Кувейта во время игры в рамках зимних Азиатских игр произошла драка, сообщили корреспонденту Sputnik в пресс-службе Государственного агентства по делам молодежи, физической культуре и спорту.

Игра состоялась накануне в Саппоро (Япония). Кыргызстанцы встретились с соперниками из Кувейта и одержали победу со счетом 5:0.

Драку прокомментировал главный тренер сборной КР Муратбек Жакыпов. По его словам, эта была стандартная ситуация.

"Когда наши добивали шайбу в ворота, соперники подумали, что их вратаря бьют клюшкой... Защитники кувейтской команды стали толкать Урмата Шейшенова к борту. Кыргызстанские хоккеисты хотели их разнять, но те начали махать кулаками. Так получилось, что наш игрок Канат Абылмечин уулу простыми приемами бокса завалил нескольких соперников на лед", - рассказал Жакыпов.

Хоккей с шайбой - командная спортивная игра на льду, заключающаяся в противоборстве двух команд на коньках, которые, передавая шайбу клюшками, стремятся забросить ее наибольшее количество раз в ворота соперника и не пропустить в свои.

VIII зимние Азиатские игры проходят по 11 видам спорта: биатлон, горнолыжный и конькобежный спорт, керлинг, лыжные гонки, прыжки на лыжах с трамплина, сноуборд, фигурное катание, фристайл, хоккей с шайбой и шорт-трек. В них принимают участие около 1 500 спортсменов и официальные лица из 30 национальных олимпийских комитетов.

Кыргызстанцы выступят на соревнованиях еще в трех видах спорта - биатлоне, фигурном катании и горнолыжном спорте.