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Хоккеист Кыргызстана приемами бокса уложил на лед кувейтцев — тренер

Источник:
https://ru.sputnik.kg/sport/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411057-ru.html

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20 февраля 2017, 15:10       Комментарии

БИШКЕК, 20 фев - Sputnik. Между хоккеистами сборных Кыргызстана и Кувейта во время игры в рамках зимних Азиатских игр произошла драка, сообщили корреспонденту Sputnik в пресс-службе Государственного агентства по делам молодежи, физической культуре и спорту.
Игра состоялась накануне в Саппоро (Япония). Кыргызстанцы встретились с соперниками из Кувейта и одержали победу со счетом 5:0.
Драку прокомментировал главный тренер сборной КР Муратбек Жакыпов. По его словам, эта была стандартная ситуация.
"Когда наши добивали шайбу в ворота, соперники подумали, что их вратаря бьют клюшкой... Защитники кувейтской команды стали толкать Урмата Шейшенова к борту. Кыргызстанские хоккеисты хотели их разнять, но те начали махать кулаками. Так получилось, что наш игрок Канат Абылмечин уулу простыми приемами бокса завалил нескольких соперников на лед", - рассказал Жакыпов.
Хоккей с шайбой - командная спортивная игра на льду, заключающаяся в противоборстве двух команд на коньках, которые, передавая шайбу клюшками, стремятся забросить ее наибольшее количество раз в ворота соперника и не пропустить в свои.
VIII зимние Азиатские игры проходят по 11 видам спорта: биатлон, горнолыжный и конькобежный спорт, керлинг, лыжные гонки, прыжки на лыжах с трамплина, сноуборд, фигурное катание, фристайл, хоккей с шайбой и шорт-трек. В них принимают участие около 1 500 спортсменов и официальные лица из 30 национальных олимпийских комитетов.
Кыргызстанцы выступят на соревнованиях еще в трех видах спорта - биатлоне, фигурном катании и горнолыжном спорте.

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