Фото — Стартовали кыргызско-индийские учения спецназа "Канжар-2017"

20 февраля 2017, 15:00 Комментарии

На базе войсковой части 52870 состоялась церемония открытия совместного кыргызско-индийского учения подразделений специального назначения "Канжар-2017". Об этом 20 февраля сообщили в пресс-службе Генерального штаба Вооруженных сил Кыргызстана.

Учение между оборонными ведомствами Кыргызстана и Индии проводится в соответствии с планом подготовки органов управлений, соединений, частей и учреждений Генштаба на 2017 учебный год, а также достигнутыми между сторонами договоренностями.

В течение 2 недель кыргызские и индийские военнослужащие будут совместно отрабатывать вопросы ведения совместной специальной операции по выявлению, локализации и уничтожению незаконных вооруженных формирований в условиях горной местности. Планом учения также предусмотрены практические занятия и тренировки, включая ночные, обмен опытом по тактико-специальной, разведывательной, огневой, инженерной, военно-медицинской, горной, подготовке по связи и военной топографии.

Учение завершится 5 марта розыгрышем тактического эпизода по выявлению, локализации и уничтожению незаконных вооруженных формирований в условиях горной местности.