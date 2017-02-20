Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.1054 (-0.0005) 
Евро: 73.5834 (+0.0996) 
Золото: 39.91 $/гр (+0.15) 
Серебро: 0.58 $/гр    
Погода сейчас
ясно −1°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Разработчики проекта цивилизованного паркинга в Бишкеке рассказали, как он будет работатьРазработчики проекта цивилизованного паркинга в Бишкеке рассказали, как он будет работатьОксфордский университет хочет открыть первый за 700 лет филиал за рубежомОксфордский университет хочет открыть первый за 700 лет филиал за рубежом

От госипотеки отказались около 2 тыс. кыргызстанцев

Источник:
http://knews.kg/2017/02/ot-ipo...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411055-ru.html

Похожие новости

Skype и памятник агенту 007 — что кыргызстанцы знают об Эстонии

Госипотечная компания освоила за год работы 1 млрд сомов

В спасение кыргызстанца вкладывались простые люди, студенты и мигранты, а многие бизнесмены остались в стороне

В четверг кыргызстанцы отдохнут, а пятница снова рабочая — Минсоцтруда

В космосе есть еще один Таджикистан! Что кыргызстанцы знают про соседей

20 февраля 2017, 14:34       Комментарии

За время работы Государственной ипотечной кампании от кредитов на приобретение жилья по линии программы отказались 1 тыс. 974 человека. Об этом на пресс-конференции сказал председатель ГИК Бактыбек Шамкеев.
Еще 1,5 тыс. человек попросили отсрочки.
"В основном отказники − это люди, которые были включены в первые списки. Они были подготовлены не качественно, и туда попали люди из уязвимых слоев населения, которые не могли себе позволить ипотеку. Последние списки подготовлены более качественно и среди них отказников почти нет. Есть также люди, которые попросили отсрочки, так как не у всех есть первоначальный взнос, не все нашли жилье и так далее", – пояснил председатель ГИК.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум