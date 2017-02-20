От госипотеки отказались около 2 тыс. кыргызстанцев

20 февраля 2017, 14:34 Комментарии

За время работы Государственной ипотечной кампании от кредитов на приобретение жилья по линии программы отказались 1 тыс. 974 человека. Об этом на пресс-конференции сказал председатель ГИК Бактыбек Шамкеев.

Еще 1,5 тыс. человек попросили отсрочки.

"В основном отказники − это люди, которые были включены в первые списки. Они были подготовлены не качественно, и туда попали люди из уязвимых слоев населения, которые не могли себе позволить ипотеку. Последние списки подготовлены более качественно и среди них отказников почти нет. Есть также люди, которые попросили отсрочки, так как не у всех есть первоначальный взнос, не все нашли жилье и так далее", – пояснил председатель ГИК.