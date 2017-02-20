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Как менялись проблемы в Кыргызстане. В одной картинке

Источник:
http://knews.kg/2017/02/kak-me...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411054-ru.html

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20 февраля 2017, 14:22       Комментарии

В Кыргызстане, пожалуй как и во всем мире, проблем много, но главные, с которыми жители страны сталкиваются – безработица, деньги, жилье и цены. Пока непонятно, с чем коррелируются ответы, однако опросы показывают, что эти проблемы все меньше и меньше становятся головной болью кыргызстанцев.
[Если здесь не появилась графика, подождите немного. Она грузится. Еще, наводите по ней мышкой, чтобы узнать детали]
Если в мае 2010 года 45 % кыргызстанцев указывали, что трудоустройство является проблемой, то в марте 2016 года этот показатель составил всего 18 %. Такая же картина с жильем: в 2005/2010 гг. оно было проблемой для 20 % населения, а в 2016 – всего 5 %. Единственное, что не изменилось, так это материальное состояние: 49-45 % кыргызстанцев продолжают испытывать эти проблемы.

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