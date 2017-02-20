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Футзал: иссык-кульский "Мурас" стал обладателем Кубка Кыргызстана

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355697_fy...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411052-ru.html

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20 февраля 2017, 14:34       Комментарии

В физкультурно-оздоровительном комплексе "Газпром" завершился Кубок Кыргызстана по футзалу. В финальной стадии за победу боролись восемь команд.
Отметим, команды были поделены на две группы, где четыре лучших коллектива выходила в плей-офф. В первом полуфинальном матче "Востокэлектро" из Нарына одолел ошский Erem, а второй финалист иссык-кульский "Мурас" одолел бишкекскую "Алгу".
В начале матча за кубок нарынчане заявили, что не случайно оказались в финале, и забили два гола. При счете 1:2 к середине тайма иссыккульцы сначала сравняли счет, а затем три раза подряд пробили вратаря соперника - 5:2.
Во втором тайме после еще одного забитого гола игроки "Мураса" немного расслабились и тогда свою активность несколькими атаками проявил "Востокэлектро", что привело к голу и счет стал 6:3.
После этого зрители смогли увидеть еще четыре забитых гола в ворота "Востокэлектро" и матч завершился разгромным поражением нарынчан. Итоговый счет - 10:6 и обладателем Кубка Кыргызстана этого года стал "Мурас".
Напомним, в этом году впервые за выход в финальную часть кубка боролись 79 команд в семи различных зонах, больше всех принимали участие команды из Нарына и Чуйской области.

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