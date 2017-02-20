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Разработчики проекта цивилизованного паркинга в Бишкеке рассказали, как он будет работать

Источник:
http://kabar.kg/news/razrabotc...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411051-ru.html

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20 февраля 2017, 14:40       Комментарии

Бишкек, 20 февраля /Кабар/. В Бишкеке на пресс-конференции рассказали о пилотном проекте "Открытый автоматизированный паркинг в Бишкеке", который был инициирован мэрией как одна из мер по борьбе с перегруженностью автодорог, на которых постоянно возрастает поток транспорта.
Конкурсная комиссия уже выбрала в столице участок, на котором появится автоматизированный паркинг. Для внедрения пилотного проекта открытого платного паркинга и благоустройства конкурсной комиссией был выбран участок улицы Шопокова от улицы Московской до проспекта Жибек-Жолу. Обоснованием к использованию автоматизированного платного паркинга для решения проблемы перегруженности города Бишкек стало исследование, проведенное Агентством развития города.
Как сообщил начальник отдела муниципальных парковок и стоянок Дирекции муниципальных рынков, парковок и стоянок мэрии Бишкека Рустам Алиев, 29 января 2016 года в управлении муниципальной собственностью прошел первый конкурс на пилотную организацию платных парковок по улице Шопокова. По итогам проведенного конкурса по предоставлению прав на аренду земельных участков под организацию платных парковочных мест по ул. Шопокова от ул. Московской до проспекта Жибек-Жолу выиграл Попов С.В., предложивший наилучший эскизный проект и цену за аренду.
По словам автора и разработчика проекта Сергея Попова, для каждой парковочной территории планируется два этапа – с мобильными парковочными терминалами, управление которыми осуществляется с помощью парковщиков. Задачи парковщиков - помочь автовладельцу правильно припарковать автомобиль, с помощью планшета с установленным ПО просканировать госномер авто, и внести его в программу в соответствии с указанным и предоплаченным временем парковки автомобиля, принять оплату и выбить чек.
Второй этап - стационарные парковочные терминалы. Автовладелец самостоятельно въезжает на парковку, и оплачивает через паркомат, установленный в пределах шаговой доступности от припаркованного автомобиля. Два этапа делаются для облегчения перехода автовладельцев с привычной схемы оплаты парковщику за работу, на схему парковщик с парковочным терминалом.
Контроль за соблюдением оплаченного времени на парковке будет осуществляться специальными контролерами с мобильными считывающими устройствами,в виде планшетов или автоматизированный сканнеров - ПАРКОНОВ, устанавливаемых на борту транспортного средства "МОНИТОРА". На данных парконах будет установлено ПО с маской распознавания госномеров, такой же, как и на планшетах у парковщиков.
Разработчики проекта планируют, что парковка заработает уже в апреле 2017 года.

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