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Фильм режиссера из КР стал лучшим на фестивале в Стамбуле — приз $7000

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/culture/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411050-ru.html

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20 февраля 2017, 14:17       Комментарии

БИШКЕК, 20 фев - Sputnik. Начинающий режиссер из Кыргызстана Касиет Джолдошбекова завоевала первое место на международном фестивале документальных фильмов в Стамбуле, сообщает Фонд развития кинематографа КР.
Интернациональный фестиваль "Милосердие ко Вселенной" (Mercy To Universe), призывающий общество к милосердию и справедливости через призму камеры, стартовал в марте прошлого года. За основу проекта взяты различные аспекты жизни пророка Мухаммеда и его высокие моральные убеждения, которые вдохновляют людей на толерантность и милосердие.
Победителя конкурса жюри объявило в минувшие выходные. В этом году на кинофестиваль были заявлены 143 фильма из разных стран, семь из них удостоились призовых мест. Лучшей признана лента "Одиночество" кыргызстанского режиссера. Девушка удостоилась денежного приза в размере 7 тысяч долларов.
Фестиваль проводится муниципалитетом стамбульского района Чекмекей при содействии аппарата президента Турции.
Касиет Джолдошбекова является выпускницей Кыргызско-Турецкого университета "Манас".

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