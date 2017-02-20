Фильм режиссера из КР стал лучшим на фестивале в Стамбуле — приз $7000

20 февраля 2017, 14:17 Комментарии

БИШКЕК, 20 фев - Sputnik. Начинающий режиссер из Кыргызстана Касиет Джолдошбекова завоевала первое место на международном фестивале документальных фильмов в Стамбуле, сообщает Фонд развития кинематографа КР.

Интернациональный фестиваль "Милосердие ко Вселенной" (Mercy To Universe), призывающий общество к милосердию и справедливости через призму камеры, стартовал в марте прошлого года. За основу проекта взяты различные аспекты жизни пророка Мухаммеда и его высокие моральные убеждения, которые вдохновляют людей на толерантность и милосердие.

Победителя конкурса жюри объявило в минувшие выходные. В этом году на кинофестиваль были заявлены 143 фильма из разных стран, семь из них удостоились призовых мест. Лучшей признана лента "Одиночество" кыргызстанского режиссера. Девушка удостоилась денежного приза в размере 7 тысяч долларов.

Фестиваль проводится муниципалитетом стамбульского района Чекмекей при содействии аппарата президента Турции.

Касиет Джолдошбекова является выпускницей Кыргызско-Турецкого университета "Манас".