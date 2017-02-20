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Бишкекчан научат пользоваться автоматической парковкой

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/video/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411049-ru.html

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20 февраля 2017, 14:29       Комментарии

Представитель победителя конкурса на строительство автоматической парковки Самат Сакбаев на пресс-конференции в мультимедийном центре Sputnik Кыргызстан рассказал, что проект "Открытый автоматизированный паркинг в Бишкеке" будет реализован в два этапа.
Он напомнил, что в рамках пилотного проекта автоматизированный паркинг организуют на улице Шопокова - от Московской до проспекта Жибек Жолу.
"Первым делом мы ее (парковку. - Ред.) оборудуем, приведем в порядок дорожное полотно и разметку. Сначала задействуем парковщиков, которые будут снимать на планшеты номера авто и принимать оплату наличными. На втором этапе установим стационарные паркоматы, и какое-то время будут работать информаторы, которые помогут водителям правильно пользоваться этим новым инструментом", - сообщил Сакбаев.
Он добавил, что автоматизированная парковка заработает в апреле.
Пилотный проект "Открытый автоматизированный паркинг в Бишкеке" был инициирован мэрией как один из способов борьбы с перегруженностью столичных автодорог. Конкурсная комиссия определила участок, на котором появится автоматизированный паркинг: это улица Шопокова - от Московской до проспекта Жибек Жолу. Конкурс на предоставление участка в аренду выиграл частный предприниматель Сергей Попов.

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