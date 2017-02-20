В России арестовали более 10 тонн свежих фруктов из Кыргызстана

20 февраля 2017, 14:12 Комментарии

На стихийном рынке в городе Горно-Алтайске гражданин России продавал фрукты: хурму свежую – 4 тонны, яблоки – 6 тонн, гранат свежий — 200 кг, которые он привез в сопровождении фитосанитарного сертификата из Кыргызстана, но не известил о доставке подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска Управление Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай, сообщают российские СМИ.

Указанное нарушение требований законодательства в области карантина растений выявлено инспектором отдела ветеринарного и фитосанитарного надзора по Республике Алтай при проведении рейда.

"Свежие фрукты и транспортное средство, на котором они ввезены, могут являться источником проникновения и распространения на территории РФ отсутствующих или ограниченно распространенных возбудителей болезней растений, насекомых – вредителей растений, сорняков. Гражданин привлечен к административной ответственности по ст. 10.3 КоАП РФ, наложен штраф. Груз подвергнут карантинному фитосанитарному контролю", – говорится в сообщении.