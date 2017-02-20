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Чемпион Азии по кикбоксингу: Спорт моя жизнь

Источник:
http://knews.kg/2017/02/chempi...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411047-ru.html

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20 февраля 2017, 14:07       Комментарии

Многократный чемпион КР по кикбоксингу, чемпион Азии Рустам Ибрагимов планирует стать чемпионом мира. Об этом он рассказал в интервью K-News.
Ибрагимов свою спортивную карьеру начал с детства.
"До 14 лет я занимался таэквондо. Но мой тренер уехал и я перестал тренироваться. Позже увлекся кикбоксингом. Я попал к одному из лучших тренеров Кыргызстана Маралбеку Давлеткулову и более 10 лет я живу кикбоксингом", — рассказал спортсмен.

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