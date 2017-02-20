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Шыкмаматов: Уголовное дело на меня имеет только политические мотивы

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/shykma...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411046-ru.html

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На депутата Алмамбета Шыкмаматова возбудили уголовное дело за коррупцию и подлог

20 февраля 2017, 13:56       Комментарии

Депутат Жогорку Кенеша Алмамбет Шыкмаматов ("Ата Мекен") прокомментировал K-News информацию о возбуждении уголовного дела в его отношении.
По словам депутата, Генпрокуратура лукавит, указывая на то, что тендер по закупке автомобилей для Счетной палаты не проводился.
"Они просто высасывают из пальца и пеняют на то, что якобы тендер не проводился. Мы завтра в суде докажем, что тендер был. Участвовало две компании. И выиграла та компания, которая предложила наименьшую цену",− сказал Шыкмаматов.
"Атамекеновец" отметил, что в 2011 году была создана тендерная комиссия из 7 человек, они и принимали решение при отборе компании, которая предоставила автомобили Счетной палате.
"По условиям техзадания Счетная палата купила 5 автомобилей одного класса, одной марки, одного года и модификации. На тот момент выиграла всем известная компания, которая почти всегда принимала участие в тендерах − "Барат Мерседес". Они выигрывали не один тендер. Это не какая-то левая контора, на момент продажи все автомобили находились на балансе компании, автомобиль не принадлежал моей жене. Да, когда-то она была ее, компания искала машины и она приобрела эту машину. А завысили они цену или нет, это уже дела компании, это их дело", − сказал он.
Как отметил депутат, возбужденное на него уголовное дело имеет под собой исключительно политические мотивы.
"Это аналогичный случай, как покупка земли Атамбаевым в Кой-Таше. Албек Ибраимов возглавляя "Дастан" продает участок своему другу детства Чунуеву и после того как он уходит с "Дастана" обратно оформляет на свою жену. А после продает участок своему шефу и становится мэром города. И почему-то прокуратура видит законность, но этот участок продавался вне конкурса, разве это законно? Где принцип закон для всех один?", − задался вопросом депутат.
Напомним, на прошлой неделе Генпрокуратура  возбудила уголовное дело в отношении депутата Алмамбета Шыкмаматова и должностных лиц Счетной палаты. Дело заведено по статьям статьям 303, ч.1 (Коррупция) и 315, ч.2 (Служебный подлог) УК КР.

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