ГИК построит жилье эконом-класса в Бишкеке, Нарыне, Баткене и Джалал-Абаде

20 февраля 2017, 14:19 Комментарии

В рамках Государственной ипотечной кампании в ближайшее время будет объявлен тендер на строительство многоквартирных домов в Нарыне, Баткене, Джалал-Абаде и Бишкеке. Об этом на пресс-конференции сказал заместитель председателя ГИК Нуржигит Усенакун уулу.

Подобное строительство запланировано во всех областных центрах, однако разработка проектно-сметной документации в областях находится на разных стадиях, пояснил зампредседателя.

"Одним из главных инструментов обеспечения граждан доступным жильем является строительство. В рамках программы в регионах мы планируем построить 60-квартирные 5-этажные дома. По проекту 30 квартир будут однокомнатными, 30 квартир − двухкомнатными. Средняя квадратура однокомнатных квартир составит 37 м2, двухкомнатных – 52 м2. Дома монолитной заливки с кирпичным заполнением. Дома участникам ГИК будут сдаваться под ключ для того, чтобы они смогли сразу заехать и жить. В разных городах инженерные сети разные, в связи с чем предполагается, что к готовым домам будут подведены те коммуникации, которые имеются в том или ином населенном пункте", – проинформировал Нуржигит Усенакун уулу.

Стоимость одного квадратного метра построенного жилья не будет превышать 40 тыс. сомов.

"Также в ближайшее время будет объявлен тендер на строительство 9-этажного жилого дома эконом класса на 135 однокомнатных квартир в микрорайоне "Тунгуч"", – заключил специалист.