MegaCom расширяет территорию покрытия 4G LTE

20 февраля 2017, 13:49 Комментарии

Ведущий мобильный оператор страны планомерно расширяет территорию покрытия 4G LTE. Теперь 4G-интернет от MegaCom доступен в 3 городах и 13 селах.

Чуйская область:

<li>г. Шопоков</li><li> с. Лесное</li><li> с. Манас</li><li> с. Учкун</li><li> с. Кара-Сакал</li><li> с. Кунтуу</li><li> с. Малая Шалта</li><li> с. Чон-Джар</li>

Ошская область:

<li>г. Узген</li><li> г. Ноокат</li><li> с. Озгерюш</li><li> с. Гюльстан</li><li> с. Кызыл-Тейит</li><li> с. Фрунзе</li>

Джалал-Абадская область:

<li>с Кургак-Кёль </li><li> с. Кюмюш-Азиз</li>

Компания развивает новую высокоскоростную технологию, модернизируя существующие базовые станции и устанавливая новые. 4G от MegaCom стал ещё лучше в городах Бишкек, Ош и Кара-Балта, а также в селе Новопокровка Чуйской области и в селе Сузак Джалал-Абадской области.

Благодаря постоянной работе специалистов технического отдела современной технологией уже пользуются жители городов Бишкек, Ош, Джалал-Абад, Талас, Чолпон-Ата, Каракол, Кант, Кара-Балта, Токмак и Кара-Суу, а также абоненты 24 сел Чуйской области, 13 сел Ошской области и 7 сел Иссык-Кульской области.

При подключении к 4G LTE от MegaCom убедитесь, что ваше устройство и SIM-карта поддерживают LTE. Наберите бесплатную команду *460. В случае если после набора команды *460 система ответит "Замените SIM-карту", обратитесь в ближайший Центр продаж и обслуживания или Фирменный салон компании, где вашу старую SIM-карту обменяют на новую формата 4G LTE абсолютно бесплатно.

Почувствуй настоящую скорость с 4G LTE от MegaCom!

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