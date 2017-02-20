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Жители Франции устроили многотысячные протесты против коррупции‍

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355696_ji...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411043-ru.html

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Визит А.Атамбаева в ЕС показал, что главы ключевых стран Европы относятся к КР положительно, - политолог

20 февраля 2017, 14:05       Комментарии

Тысячи людей в Париже и других городах Франции устроили акции протеста против коррупции. Они высказали критику в адрес кандидатов в президенты Франсуа Фийона и Марин Ле Пен.
Как передает Росбалт со ссылкой на Agence France-Presse, демонстрации проходили также в Лионе, Лилле и Анже.
​Фийон оказался в центре скандала вокруг трудоустройства его супруги Пенелопы после публикации в сатирическом издании Canard enchaine. В издании утверждалось, что она восемь лет получала зарплату как помощник парламентария.
В свою очередь, Ле Пен подозревается в том, что выплачивала зарплату двум ассистентам, которые занимались вопросами, не имеющими отношения к ее роли европейского законодателя.

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