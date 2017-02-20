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В противотуберкулезной службе отлажена новая система транспортировки – Минздрав КР

 

Фотографии: kabar.kg

            

Источник:
http://kabar.kg/news/v-protivo...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411042-ru.html

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20 февраля 2017, 13:52       Комментарии

Бишкек, 20 февраля /Кабар/. В Кыргызстане при поддержке проекта USAID "Победим туберкулез" отлажена новая централизованная система транспортировки в противотуберкулезной службе, которую будет осуществлять специализированная компания. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава КР.
По ее информации, 17 февраля 2016 года в Национальную референс лабораторию был доставлен первый медицинский груз из Жайылского района Чуйской области. Целью этого нововведения является улучшение качества диагностики и лечения туберкулеза, а также создание устойчивой системы транспортировки биоматериалов и лекарственных препаратов, обеспечение доступа к современным методам лабораторной диагностики туберкулеза и бесперебойной поставки лекарственных препаратов для пациентов с туберкулезом. До настоящего времени образцы для исследования доставлялись медицинскими работниками самостоятельно на общественном транспорте, часто не в специальных транспортировочных емкостях, не соблюдая требования по безопасности и без гарантии качества доставки.
"Это критично важно, потому что противотуберкулезная служба охватывает и включает в себя процесс диагностики, лечения и здесь задействовано очень много организаций, которые нужно соединить в одну цепочку, - рассказала специалист проекта USAID "Победим туберкулез" Рахат Чолурова. - Раньше у них не было такой налаженной системы взаимодействия друг с другом. Материал обследования больного туберкулезом обычно собирается в организациях первичного звена, затем тестируется в другом учреждении, затем его надо перевезти в третье учреждение. Система транспортировки обеспечивает слаженную и оперативную деятельность противотуберкулезной службы относительно постановки диагноза и организации лечения. В настоящее время параллельно прорабатывается вопрос, каким образом поставить эту систему на устойчивые рельсы. И вот почему она идет в рамках оптимизации и реструктуризации, потому что именно там можно найти нужные средства для этой важной работы".
По словам директора Республиканской противотуберкулезной больницы "Кара-Балта" Замиры Карасартовой, организованная транспортировка материалов дает возможность своевременного обследования пациента. Раньше получалось так, что больной приходит, сдает анализы, и они по два-три дня стоят в холодильнике, и только потом находится машина, которая доставляет их по назначению. "Такой материал на 15-20% уже не качественный. Желательно доставить его в референс-лабораторию в течение двух часов. Частое отсутствие транспортного средства и горючего на его заправку, а также человеческих ресурсов мешает делать своевременные выезды. Из-за одной порции биоматериала гнать целую машину и сотрудника в референс-лабораторию - это очень дорого. Необходимо также доставить отчеты, начисления, выписку из истории болезни больного и все время надо ездить в Бишкек. В неделю нам приходилось выезжать по два-три раза", - отметила она.

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