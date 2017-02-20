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В Бишкеке прошел первый тур открытого клубного чемпионата КР по настольному теннису

 

Фотографии: kabar.kg

  

Источник:
http://kabar.kg/news/v-bishkek...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411041-ru.html

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20 февраля 2017, 14:10       Комментарии

Бишкек, 20 февраля /Кабар/. 17-19 февраля в "Центре настольного тенниса Карвен" прошел первый тур Открытого клубного чемпионата Кыргызской Республики по настольному теннису 2017 года. Об этом сообщил старший тренер АНТ КР Алишер Якупбаев.
В соревнованиях приняли участие 12 команд, за которые выступали сильнейшие спортсмены из городов Кыргызстана, Казахстана и Туркменистана.
Как отмечается, в клубном чемпионате команда-чемпион определяется по итогам всех четырех туров, а победитель каждого тура определяется по наибольшему количеству набранных очков во всех встречах.
В первом туре без поражений выступила бишкекская команда "Альянс", цвета которой защищали мастера спорта Кыргызстана Алишер Якупбаев, Талгат Сагындыков и МС Казахстана Бекулан Жамал.
На втором месте - команда "Алмата", в составе мастеров спорта Казахстана Самата Бейсенова, Тимура Бейсалиева и Александра Максимова.
Третье место у команды "Караганда", за которую выступали мастера спорта Марат Суртубаев, Харки Нури и Юрий Рябов.

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