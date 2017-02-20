Работу Российско-Кыргызского фонда развития обсудят в Бишкеке

20 февраля 2017, 13:47 Комментарии

БИШКЕК, 20 фев - Sputnik. В КРСУ пройдет круглый стол на тему "Индустриализация. Деиндустриализация. Реиндустриализация", в ходе которого будет обсуждаться работа Российского-Кыргызского фонда развития (РКФР), сообщила пресс-служба вуза.

Мероприятие состоится 21 февраля в рамках научного семинара магистерских программ Кыргызско-Российского Славянского университета по направлениям "экономика" и "менеджмент". Круглый стол проводится совместно с РКФР.

Цель мероприятия заключается в обосновании необходимости использования инструментов стратегического планирования для практической реализации процесса реиндустриализации страны, в котором ведущая позиция закрепляется за РКФР, отметили в вузе.

В работе круглого стола примут участие представители министерств и ведомств Кыргызстана, профессорско-преподавательский состав, магистранты, аспиранты и студенты КРСУ.

Круглый стол начнется в 16.00 в главном корпусе КРСУ.