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На стройплощадке ТЦ "Дордой Сити", где пострадали 5 рабочих, нарушений выявлено не было, - Госэкотехинспекция

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411038-ru.html

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20 февраля 2017, 14:00       Комментарии

На стройплощадке ТЦ "Дордой Сити", где пострадали рабочие, ранее проводились проверки, однако нарушений не было выявлено. Об этом АКИpress сообщил заведующий отделом архитектурно-строительного надзора Госэкотехинспекции по городу Бишкек Жоодарбек Атакеев. Также он отметил, что работники стройплощадки ТЦ "Дордой Сити" пострадали не от обвала плиты перекрытия, а от искривления одной стороны участка недавно залитого монолитного бетона.
Ранее сообщалось, что 16 февраля из-за обвала плиты перекрытия на пятом этаже в строящемся здании на пересечении проспекта Чуй и улицы Ибраимова пострадали рабочие.
По словам Ж.Атакеева, строители за некоторое время до происшествия залили монолитный бетон.
"Все подпорки, арматура, все было установлено согласно правилам. Но монолитный бетон еще не высох, и одна сторона монолитного участка наклонилась. В результате рабочие, которые находились на участке, покатились вниз. Они упали с высоты более 5 метров", - рассказал он.
Также завотделом Госэкотехинспекции уточнил, что количество пострадавших в результате инцидента составляет 5 человек. "У одного после падения диагностировали перелом позвоночника, его прооперировали и перевели в палату, состояние хорошее. Второй пострадавший, сломавший ногу, лежит в палате. Врачи сказали, что его прооперируют позже. Одного сегодня выписали, остальные двое в ближайшее время сдадут анализы и их выпишут", - рассказал он.
В настоящее время в Госэкотехинспекции создана комиссия, которая выясняет, из-за чего наклонилась одна сторона монолитного участка.
Плита обвалилась в строящемся торговом центре "Дордой Сити", заказчиком строительства торгового центра является ОсОО ТД "Дордой Плаза", руководителем которого числится сын экс-депутата Аскара Салымбекова - Салымбеков Улугбек Аскарович. Учредителями, по данным Минюста, являются Салымбеков Улугбек Аскарович и Мамбеталиева Гульмира Сулаймановна (жена Аскара Салымбекова).
Подрядчиком является ОсОО "Мурас Спорт". По данным Минюста, руководителем фирмы является Салымбеков Улугбек Аскарович, учредителями - Мааткабылов Ырысбек Шаршенбаевич, Салымбеков Улугбек Аскарович, Салымбеков Аскар Мааткабылович, Салымбеков Мамытбай Маткабылович, Салымбекова Шахерезада Имановна. Компания прошла перерегистрацию 10 декабря 2009 года.

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