Мэрия оштрафовала предпринимателей и горожан за мусор возле домов

20 февраля 2017, 13:31 Комментарии

Санитарно-экологическая инспекция провела рейд в Первомайском районе Бишкека. Комиссия установила, что работники автомойки CarCity на ул. Л.Толстого напротив дома № 16 складируют отходы в неустановленном месте. А прилегающая территория находится в антисанитарном состоянии, что является нарушением правил благоустройства столицы.

Кроме того, в ходе рейда установлено, что на прилегающей территории домов № 400, 531, 541 на проспекте Дэн Сяопина бизнесмены реализуют уголь в неустановленном месте, то есть на тротуарной части и вдоль дороги.

Порядок в городе также нарушают компании:

<li>ОсОО "Флагман" по адресу: ул. Тыныстанова, № 101а </li><li>ОсОО "Нурисди", ул. Жумабека, № 9</li><li>ОсОО "Экиз", ул. Тыналиева-Масалиева</li><li>ОсОО "Салютем", ул. Токтогула, № 194</li><li>ОсОО "Стальмонтаж плюс", ул. Загорская, № 30</li>

"Мы штрафуем от 5 до 10 тыс. сомов в первый раз, во второй - до 20 тыс. сомов и в третий - общественные работы. Такие рейды идут беспрерывно по всем районам. То же самое касается и обычных граждан: кто мусорит и не убирает возле своего дома и там настоящая свалка, то мы также можем его оштрафовать", - сообщила пресс-секретарь мэрии Гуля Алмамбетова.

На каждого нарушителя комиссия составила протоколы, их рассмотрят в районных административных комиссиях, где установят меру воздействия.