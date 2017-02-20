В Таиланде монахи устроили потасовку с полицией из-за обысков в храме

20 февраля 2017, 13:42 Комментарии

Буддистские монахи и последователи религии устроили потасовку с полицией утром в понедельник 20 февраля у храма Ват Пхра Дхаммакая в Таиланде. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на Bangkok Post, монахи и сочувствующие прорвались через заграждения и проникли на территорию храма.

Через некоторое время они вышли на улицу вместе с постоянно проживающими в Ват Пхра Дхаммакая священнослужителями и попытались образовать живой щит, чтобы не пустить внутрь полицию. После непродолжительных переговоров, стычки с полицией прекратились, но монахи собираются устроить дежурство у дверей храма.

Их гнев вызвали продолжающиеся уже несколько дней обыски, которые проводит в храме полиция, пытающаяся установить местонахождение влиятельного настоятеля, которого подозревают в отмывании денег.

Между тем в соцсетях появляются страницы с призывами приходить к храму и противостоять полиции, которая, по их версии, собирается захватить золотые статуи Будды. Администраторы сообществ утверждают, что к ним могут прислушаться десятки тысяч человек.

Bangkok Post со ссылкой на представившегося монахом мужчину утверждает, что 72-летний настоятель покинул Ват Пхра Дхаммакая в первый же день обысков.

Буддистское движение Дхаммакая имеет в Таиланде спорную репутацию. Хотя формально монахи дистанцируются от политики, по данным СМИ бывший настоятель храма связан с экс-премьером Таиланда Таксином Чиннаватом, которого сместили с поста после военного переворота в 2006 году.

Противники общины настаивают, что Дхаммакая является опасной сектой, которая наживается на последователях.