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В Таиланде монахи устроили потасовку с полицией из-за обысков в храме

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355692_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411036-ru.html

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20 февраля 2017, 13:42       Комментарии

Буддистские монахи и последователи религии устроили потасовку с полицией утром в понедельник 20 февраля у храма Ват Пхра Дхаммакая в Таиланде. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на Bangkok Post, монахи и сочувствующие прорвались через заграждения и проникли на территорию храма.
Через некоторое время они вышли на улицу вместе с постоянно проживающими в Ват Пхра Дхаммакая священнослужителями и попытались образовать живой щит, чтобы не пустить внутрь полицию. После непродолжительных переговоров, стычки с полицией прекратились, но монахи собираются устроить дежурство у дверей храма.
Их гнев вызвали продолжающиеся уже несколько дней обыски, которые проводит в храме полиция, пытающаяся установить местонахождение влиятельного настоятеля, которого подозревают в отмывании денег.
Между тем в соцсетях появляются страницы с призывами приходить к храму и противостоять полиции, которая, по их версии, собирается захватить золотые статуи Будды. Администраторы сообществ утверждают, что к ним могут прислушаться десятки тысяч человек.
Bangkok Post со ссылкой на представившегося монахом мужчину утверждает, что 72-летний настоятель покинул Ват Пхра Дхаммакая в первый же день обысков.
Буддистское движение Дхаммакая имеет в Таиланде спорную репутацию. Хотя формально монахи дистанцируются от политики, по данным СМИ бывший настоятель храма связан с экс-премьером Таиланда Таксином Чиннаватом, которого сместили с поста после военного переворота в 2006 году.
Противники общины настаивают, что Дхаммакая является опасной сектой, которая наживается на последователях.

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