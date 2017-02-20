Представительство Сети Развития Ага-Хана готово реализовывать новые проекты в КР

20 февраля 2017, 13:22 Комментарии

Бишкек, 20 февраля /Кабар/. Торага Жогорку Кенеша Чыныбай Турсунбеков принял главу представительства Сети Развития Ага Хана и председателя совета попечителей университета Центральной Азии (УЦА) Шамш Кассим-Лакху. Об этом сообщает пресс-служба ЖК КР.

Торага выразил благодарность Шамш Кассим-Лакхе за проделанную большую работу в продвижении проектов Сети Развития Ага Хана в Кыргызстане, нацеленную на расширение сотрудничества сторон. "В последние годы отмечаются большие достижения благодаря вашей активной работе по многим направлениям", - отметил Ч.Турсунбеков.

Шамш Кассим-Лакха в свою очередь подчеркнул, что без поддержки Жогорку Кенеша и Правительства данные результаты не были бы достигнуты, и предложил Торага посетить УЦА для ознакомления с его деятельностью.

В ходе встречи стороны обсудили широкий курс вопросов, представляющий взаимный интерес, в частности перспективы сотрудничества кыргызской стороны с Институтом государственного управления и политики (ИГУП) УЦА.

Шамш Кассим-Лакха сообщил о готовности оказывать поддержку Кыргызстану в рамках проведения научных исследований в области сельского хозяйства, туризма, регионального развития, образования, конституционных реформ и др.

По его словам, на сегодняшний день есть возможность проводить исследования экспертами Института госуправления и политики УЦА, а также привлекать как международных экспертов, так и экспертов из Кыргызстана. "Сеть развития Ага-Хана готова взять на себя финансовые расходы на проведение данных исследований", - уточнил он.

Торага, в свою очередь, поддержал данное предложение и подчеркнул необходимость проведения отдельных научных исследований в области сельского хозяйства, туризма и развития малого и среднего бизнеса в стране. По его словам, есть необходимость проведения тщательного научного анализа существующей законодательной базы в данных областях в целях улучшения уже действующих Законов. "Надеюсь, что по результатам исследований, опирающиеся на научно доказанные факты и научные данные, мы увидим дальнейший путь развития в данных областях", - отметил Торага.

Стороны обсудили механизмы сотрудничества Института госуправления и политики УЦА и Жогорку Кенеша, в частности Научно-Исследовательского центра аппарата парламента КР.

Шамш Кассим-Лакха отметил, что представительство организации Ага-Хана по развитию выступает за расширение и углубление двустороннего сотрудничества, и реализацию новых проектов.

В завершении встречи Ч.Турсунбеков добавил, что кыргызская стороны готова сотрудничать с Сетью развития Ага-Хана по всем направлениям, и открыта для дальнейшего диалога.