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Делегация Кыргызстана приняла участие на открытии зимних Азиатских игр-2017

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355679_de...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411034-ru.html

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20 февраля 2017, 12:45       Комментарии

Делегация Кыргызстана приняла участие на церемонии открытия зимних Азиатских игр-2017 в Саппоро (Япония).
Как сообщили в Госагентстве по делам молодежи, физкультуры и спорта, на открытии кыргызстанская делегация выступила под руководством заместителя директора ведомства Канатбека Арпачиева.
Отметим, флаг Кыргызстана на параде стран нес хоккеист Элзар Болотбеков.
Церемония открытия прошла вчера, 19 февраля, на стадионе "Саппоро Доум", где участников приветствовал президент организационного комитета зимних Азиатских игр Кацухиро Акимото и президент Олимпийского совета Азии шейх Ахмад Фахад Аль-Сабах.
На этих играх Кыргызстан представляют сборная по хоккею и 10 спортсменов по горным лыжам, биатлону, лыжной гонке, а также фигурному катанию. Всего в рамках игр медали разыгрываются по 11 видам спорта.

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