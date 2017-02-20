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Салтанат Аширова в команде Потапа на украинском "Голосе"

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355688_sa...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411033-ru.html

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20 февраля 2017, 12:50       Комментарии

Вчера, 19 февраля, на украинском шоу "Голос страны" кыргызстанка Салтанат Аширова продемонстрировала жюри свои вокальные данные. На слепых прослушиваниях Аширова участвовала с песней Alicia Keys Fallin и к ней повернулись двое судей - Потап и Джамала.
Кроме них в состав звездных наставников украинского шоу входят Тина Кароль и Сергей Бабкин.
Уже после выступления жюри было трудно определить, какой уровень вокала у Салтанат Ашировой. Попросив еще раз исполнить отрывок из песни, Джамала в итоге отказалась от своего выбора. Однако Потап остался при своем мнении.
"Я не позволю подменять победу человека", - сказал он.
Дальше Салтанат Аширова будет участвовать в "Голосе" в группе Потапа и вместе с другими участниками проекта готовиться к следующему этапу "Вокальные бои".

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