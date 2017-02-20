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Премьер С.Жээнбеков провел рабочее совещание по предупреждению и ликвидации ЧC

 

Фотографии: kabar.kg

  

Источник:
http://kabar.kg/news/prem-er-s...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411031-ru.html

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С.Жээнбеков поручил обеспечить бесперебойную поставку ГСМ для предупреждения и ликвидации последствий схода лавин

20 февраля 2017, 12:47       Комментарии

Бишкек, 20 февраля /Кабар/. Премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков провел рабочее совещание по ликвидации последствий чрезвычайных происшествий в стране, повлекших за собой человеческие жертвы. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.
Заместитель министра чрезвычайных ситуаций Калыс Ахматов напомнил, что накануне в результате схода лавин в Чон-Алайском и Кара-Сууйском районах Ошской области погибли трое человек. Сейчас спасательными бригадами МЧС в количестве 30 и 20 человек соответственно, на данных участках ведутся работы по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия и очистке автодорог совместно со службами Министерства транспорта и дорог Кыргызской Республики. Двум семьям, чьи дома остались под завалами лавины в Чон-Алайском районе, совместно с органами местного самоуправления оказана гуманитарная помощь в виде одежды и продуктов питания. Сами пострадавшие переселены в мобильное жилье, предоставленное МЧС.
По данным МЧС, на сегодняшний день профилактические работы ведутся на лавиноопасных участках в пяти направлениях: Чон-Алайский, Алайский и Кара-Кульджинский районы Ошской области, Чаткальский район Джалал-Абадской области, на перевале Отмок в Таласской области, на участке автодороги Каракол-Энилчек в Иссык-Кульской области и на участке автодороги Бишкек-Нарын-Торугарт в Нарынской области.
Глава Правительства Сооронбай Жээнбеков поручил соответствующим государственным органам обеспечить бесперебойную поставку горюче-смазочных материалов для проведения работ по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, своевременно выделять финансовые средства на эти цели. Также поручено усилить взаимодействие с органами местного самоуправления по обеспечению безопасности населения в условиях возможных природных изменений.

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