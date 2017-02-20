ЕЭК и Роснано создают каталог дорогостоящего лабораторного и измерительного оборудования

20 февраля 2017, 12:58 Комментарии

Бишкек, 20 февраля /Кабар/. Департамент промышленной политики Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) и группа "Роснано" работают над созданием Евразийского каталога измерительного и лабораторного оборудования и расходных материалов. Пилотным проектом стала подготовка списка российских компаний наноиндустрии, которые производят высокотехнологичные аналоги оборудования для проведения испытаний и экспертиз в пищевой, медицинской, нефтегазовой и химической промышленности.

В настоящее время в каталог включены более российских 50 компаний-производителей и около 7000 наименований продукции. В нем представлены товары и расходные материалов для проведения комплексных лабораторных исследований в сфере молекулярной биологии, аналитической химии, анализа фармацевтических средств и пищевых продуктов: фотометры, генетические анализаторы, спектрофотометры, тест-системы для анализа ДНК ГМО и др.

По мнению заместителя директора Департамента промышленной политики ЕЭК Александра Готовского, формирование Евразийского каталога стимулирует рост государственных и коммерческих закупок высокоточного измерительного и лабораторного оборудования, произведенного в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

"С 2014 года цены на импортные измерительные и лабораторные приборы и расходные материалы к ним сильно выросли. В странах Союза разработано и налажено производство собственных современных аналогов для проведения испытаний, анализа, диагностики и измерений, но о них, к сожалению, мало известно. Используя наш каталог, испытательные лаборатории и исследовательские центры получат достоверную информацию о том, какие предприятия могут поставить высокоточные приборы для оснащения лабораторной базы", – отмечает представитель ЕЭК.

За сбор и обработку информации для наполнения каталога отвечают департамент промышленной политики ЕЭК совместно с группой "Роснано", ее проектной компанией ООО "РБК-ЛАБ", Фондом содействия инновациям и Некоммерческим партнерством "Межотраслевое объединение наноиндустрии".

Рынок услуг по испытаниям, исследованиям и анализам с использованием различного лабораторного, измерительного, испытательного и диагностического оборудования в рамках ЕАЭС оценивается в $15 млрд, аппаратуры для этих нужд потребляется на $5 млрд. Александр Готовский подчеркивает, что "80% этой техники поставляется в Союз из-за рубежа. Компании, которые входят в наш каталог, уже сегодня могут обеспечить до 40% потребностей измерительного рынка стран "пятерки", со временем эта доля будет только увеличиваться".

Справка:

Наноиндустрия – приоритетная сфера научно-технического сотрудничества в рамках ЕАЭС. По оценкам экспертов в государствах Союза работает около 8,5 тыс. фармацевтических, медицинских и пищевых лабораторий, в таких сферах как промышленность, АПК, экология и других. Из них более 2,3 тыс. испытательных лабораторий аккредитованы национальными органами аккредитации государств-членов ЕАЭС. Объем рынка проведения различных услуг по испытаниям, исследованиям и анализам с использованием различного лабораторного, измерительного, испытательного и диагностического оборудования оценивается до 1% ВВП государств-членов ЕАЭС.

Пресс-служба ЕЭК