МАК проанализировал метеоусловия, сложившиеся в аэропорту во время крушения "Боинга 747"

20 февраля 2017, 13:01 Комментарии

Бишкек, 20 февраля /Кабар/. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) проанализировал метеоусловия, сложившиеся в аэропорту "Манас" во время крушения "Боинга 747", сообщается на сайте МАК.

Как отмечается, Комиссия по расследованию авиационного происшествия с самолетом Boeing 747-412F TC-MCL продолжает свою работу. Изучается документация, относящаяся к авиационному происшествию, анализируются данные параметрического (FDR) и звукового (CVR) самописцев, данные радиолокационного обзора.

"Проанализированы метеоусловия, сложившиеся на аэропорту "Манас" ко времени авиационного происшествия. Фактическая погода в аэропорту с рабочего курса 255° на момент авиационного происшествия была следующей: ветер 60 градусов 01 м/сек, видимость: начало взлетно-посадочной полосы (ВПП) 400 м, середина ВПП 350 м, конец ВПП 400 м, вертикальная видимость 050 м, температура воздуха минус 09°С, температура точки росы минус 10°С, коэффициент сцепления 0.6", - говорится в сообщении.

Согласно Приложению 13 Международной организации гражданской авиации (ИКАО), через 30 дней после авиационного происшествия должен быть подготовлен Предварительный отчет. Поскольку Комитет по расследованию происшествий (КАIK) Турции – государства регистрации и эксплуатанта воздушного судна выразил желание ознакомиться с проектом Предварительного отчета, его публикация будет осуществлена после получения комментариев турецкой стороны.

Напомним, что 16 января в близи Бишкека произошла авиакатастрофа. Блинг-747-400, летевший по маршруту Гонконг-Бишкек-Стамбул не смог приземлиться в аэропорту "Манас" и упал на жилые дома села Дача-СУ. В результате крушения погибли 39 человек, в том числе 4 члена экипажа – граждане Турции.