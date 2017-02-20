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МАК проанализировал метеоусловия, сложившиеся в аэропорту во время крушения "Боинга 747"

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/mak-proan...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411029-ru.html

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Крушение Боинга: на спецсчет МЧС поступило 91 млн сомов

20 февраля 2017, 13:01       Комментарии

Бишкек, 20 февраля /Кабар/. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) проанализировал метеоусловия, сложившиеся в аэропорту "Манас" во время крушения "Боинга 747", сообщается на сайте МАК.
Как отмечается, Комиссия по расследованию авиационного происшествия с самолетом Boeing 747-412F TC-MCL продолжает свою работу. Изучается документация, относящаяся к авиационному происшествию, анализируются данные параметрического (FDR) и звукового (CVR) самописцев, данные радиолокационного обзора.
"Проанализированы метеоусловия, сложившиеся на аэропорту "Манас" ко времени авиационного происшествия. Фактическая погода в аэропорту с рабочего курса 255° на момент авиационного происшествия была следующей: ветер 60 градусов 01 м/сек, видимость: начало взлетно-посадочной полосы (ВПП) 400 м, середина ВПП 350 м, конец ВПП 400 м, вертикальная видимость 050 м, температура воздуха минус 09°С, температура точки росы минус 10°С, коэффициент сцепления 0.6", - говорится в сообщении.
Согласно Приложению 13 Международной организации гражданской авиации (ИКАО), через 30 дней после авиационного происшествия должен быть подготовлен Предварительный отчет. Поскольку Комитет по расследованию происшествий (КАIK) Турции – государства регистрации и эксплуатанта воздушного судна выразил желание ознакомиться с проектом Предварительного отчета, его публикация будет осуществлена после получения комментариев турецкой стороны.
Напомним, что 16 января в близи Бишкека произошла авиакатастрофа. Блинг-747-400, летевший по маршруту Гонконг-Бишкек-Стамбул не смог приземлиться в аэропорту "Манас" и упал на жилые дома села Дача-СУ. В результате крушения погибли 39 человек, в том числе 4 члена экипажа – граждане Турции.

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