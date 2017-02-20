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ЕЭК планирует рассмотреть проект Соглашения о принципах и подходах в области государственного надзора в ЕАЭСЕЭК планирует рассмотреть проект Соглашения о принципах и подходах в области государственного надзора в ЕАЭСМАК проанализировал метеоусловия, сложившиеся в аэропорту во время крушения "Боинга 747"МАК проанализировал метеоусловия, сложившиеся в аэропорту во время крушения "Боинга 747"

ЕЭК разрабатывает единые подходы к защите прав потребителей стран ЕАЭС в сети Интернет

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/eek-razra...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411028-ru.html

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20 февраля 2017, 13:02       Комментарии

Бишкек, 20 февраля /Кабар/. Приоритеты работы Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) по защите прав потребителей, в том числе вопросы регулирования интернет-торговли, обсуждались на первом заседании профильной рабочей группы ЕЭК.
Комиссия приступила к подготовке рекомендации странам Евразийского экономического союза по определению единых подходов к защите прав потребителей при дистанционной торговле, совершении сделок в сети Интернет.
Документ разрабатывается по инициативе Роспотребнадзора и будет включать лучшие национальные и международные практики, в том числе в области защиты персональных данных. Завершить разработку рекомендации намечено в первом полугодии 2017 года.
Рабочая группа по защите прав потребителей призвана стать площадкой по разработке проектов правовых актов Союза в этой области, объединить усилия государств-членов по повышению качества и конкурентоспособности производимой продукции. В ее составе – ведущие эксперты государственных органов. К работе группы привлечены представители национальных бизнес-структур и общественных организаций.
Как отметили эксперты союзных стран, дистанционная торговля прочно вошла в повседневную жизнь, а с развитием цифровых технологий сделки купли-продажи, оказания услуг активно переходят в сферу "электронной коммерции" и с каждым годом завоевывают все большую популярность.
В этих условиях особую актуальность приобретает подготовка единых для союзных стран документов, направленных на предотвращение деятельности недобросовестных хозяйствующих субъектов и реализации некачественных товаров.
Пресс-служба ЕЭК

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