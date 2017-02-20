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ЕЭК планирует рассмотреть проект Соглашения о принципах и подходах в области государственного надзора в ЕАЭС

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/eek-plani...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411027-ru.html

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20 февраля 2017, 13:03       Комментарии

Бишкек, 20 февраля /Кабар/. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) подготовила для внутригосударственного согласования в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) проект Соглашения о принципах и подходах в области государственного надзора в ЕАЭС. В марте 2017 года документ планируется рассмотреть на заседании Коллегии ЕЭК.​
Об этом заявил министр по техническому регулированию ЕЭК Валерий Корешков в Минске на заседании коллегии Госстандарта Республики Беларусь по итогам минувшего года с участием заместителя Премьер-министра Беларуси Владимира Семашко.
Министр ЕЭК отметил значимую роль Госстандарта Беларуси в подготовке актов, принимаемых Комиссией в сфере технического регулирования. "Договор предусматривает ряд нововведений, – подчеркнул Валерий Корешков. – Это применение риск-ориентированного подхода при надзорных мероприятиях, создание единой информационной системы об опасной продукции, четкий порядок взаимодействия органов надзора стран ЕАЭС при обнаружении опасной продукции".
На площадке ЕЭК ведется разработка документа, предусматривающего алгоритм типовых действий уполномоченного органа надзора при выявлении продукции, не соответствующей требованиям техрегламентов Союза. Работу над ним планируется завершить в этом году.
Валерий Корешков также сообщил, что Комиссия подготовила новую редакцию Порядка включения органов по оценке соответствия в Единый реестр Союза. Предлагаемые изменения уточняют критерии к органам по оценке соответствия, содержат механизм их оперативного исключения из реестра в определенных случаях. Пересмотрены и процедуры ведения реестра.
Вопросы совершенствования деятельности в сфере аккредитации и государственного контроля в целом, в том числе результаты проведенного ЕЭК мониторинга и взаимодействия с правоохранительными органами по исключению обращения на рынке фальсифицированной продукции, планируется обсудить на совещании в марте этого года.
На 2017 год намечено завершить подготовку новой редакции типовых схем оценки соответствия, которая установит четкие процедуры и единый порядок проведения обязательной оценки соответствия при применении техрегламентов ЕАЭС.
К рассмотрению странами Союза предложены изменения в Порядок регистрации деклараций о соответствии, которые позволят существенно снизить количество принимаемых поддельных деклараций и сократят объем фальсифицированной продукции на общем рынке.​
Пресс-служба ЕЭК

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