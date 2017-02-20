Алмамбетова: муниципальные парковки станут платными, цена — 10-40 сомов

20 февраля 2017, 13:07 Комментарии

На пресс-конференции в мультимедийном центре Sputnik Кыргызстан она напомнила, что несколько лет муниципальные автостоянки были бесплатными.

"Как только на сессии Бишкекского горкенеша утвердят тарифную политику, начнем взимать плату. У каждого горожанина есть возможность внести свои предложения депутатам БГК, и они могут скорректировать тарифы. Сейчас предполагается, что стоимость будет дифференцированной - в зависимости от расположения парковки она составит 10-40 сомов", - рассказала Алмамбетова.

По ее словам, всего в Бишкеке имеется 48 муниципальных парковок.