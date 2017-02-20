Впервые за 2,5 года — Атамбаев поручил собрать Нацсовет по развитию КР

20 февраля 2017, 13:09 Комментарии

БИШКЕК, 20 фев - Sputnik. Национальный совет по устойчивому развитию Кыргызстана будет заседать впервые за последние 2,5 года.

Как сообщила пресс-служба президента, Алмазбек Атамбаев встретился с руководителем своего аппарата Фаридом Ниязовым и обсудил вопросы подготовки к заседанию нацсовета.

Было отмечено, что на заседании предполагается обсудить предварительные результаты реализации Национальной стратегии устойчивого развития на 2013-2017 годы и определить вопросы разработки долгосрочной стратегии развития республики на период до 2040 года.

"Эта стратегия доказала необходимость наличия подобного документа, в котором обозначены основные ориентиры долгосрочного развития, своеобразной "дорожной карты", - сказал Атамбаев.

Президент поручил обеспечить тщательную подготовку к предстоящему заседанию нацсовета. Точная дата мероприятия пока не сообщается.

В последний раз Национальный совет по устойчивому развитию КР заседал в октябре 2014 года.