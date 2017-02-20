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Впервые за 2,5 года — Атамбаев поручил собрать Нацсовет по развитию КР

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/economy/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411024-ru.html

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Минсоцразвития КР: "23 февраля официально выходной день"

20 февраля 2017, 13:09       Комментарии

БИШКЕК, 20 фев - Sputnik. Национальный совет по устойчивому развитию Кыргызстана будет заседать впервые за последние 2,5 года.
Как сообщила пресс-служба президента, Алмазбек Атамбаев встретился с руководителем своего аппарата Фаридом Ниязовым и обсудил вопросы подготовки к заседанию нацсовета.
Было отмечено, что на заседании предполагается обсудить предварительные результаты реализации Национальной стратегии устойчивого развития на 2013-2017 годы и определить вопросы разработки долгосрочной стратегии развития республики на период до 2040 года.
"Эта стратегия доказала необходимость наличия подобного документа, в котором обозначены основные ориентиры долгосрочного развития, своеобразной "дорожной карты", - сказал Атамбаев.
Президент поручил обеспечить тщательную подготовку к предстоящему заседанию нацсовета. Точная дата мероприятия пока не сообщается.
В последний раз Национальный совет по устойчивому развитию КР заседал в октябре 2014 года.

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