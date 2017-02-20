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С.Жээнбеков поручил обеспечить бесперебойную поставку ГСМ для предупреждения и ликвидации последствий схода лавин

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411023-ru.html

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20 февраля 2017, 12:39       Комментарии

Премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков20 февраля провел рабочее совещание по ликвидации последствий чрезвычайных происшествий в стране, повлекших за собой человеческие жертвы. Как сообщает пресс-служба правительства, замглавы МЧС Калыс Ахматов напомнил, что накануне в результате схода лавин в Чон-Алайском и Кара-Суйском районах Ошской области погибли трое человек. Сейчас спасательные бригады МЧС на данных участках ведут работу по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия и очистке автодорог совместно со службами Министерства транспорта и дорог. Двум семьям, чьи дома остались под завалами лавины в Чон-Алайском районе, совместно с органами местного самоуправления оказана гуманитарная помощь в виде одежды и продуктов питания. Сами пострадавшие переселены в мобильное жилье, предоставленное МЧС.
По данным ведомства, на сегодняшний день профилактические работы ведутся на лавиноопасных участках в пяти направлениях: Чон-Алайский, Алайский и Кара-Кульджинский районы Ошской области, Чаткальский район Жалал-Абадской области, на перевале Отмок в Таласской области, на участке автодороги Каракол-Энилчек в Иссык-Кульской области и на участке автодороги Бишкек-Нарын-Торугарт в Нарынской области.
С.Жээнбеков поручил соответствующим государственным органам обеспечить бесперебойную поставку горюче-смазочных материалов для проведения работ по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, своевременно выделять финансовые средства на эти цели.
Также поручено усилить взаимодействие с органами местного самоуправления по обеспечению безопасности населения в условиях возможных природных изменений.

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