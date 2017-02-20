В правительстве обсудили ликвидацию последствий чрезвычайных происшествий

20 февраля 2017, 12:37 Комментарии

Сооронбай Жээнбеков 20 февраля, провел рабочее совещание по ликвидации последствий чрезвычайных происшествий в стране, повлекших за собой человеческие жертвы, сообщает пресс-служба правительства.

Заместитель министра чрезвычайных ситуаций Калыс Ахматов напомнил, что накануне в результате схода лавин в Чон-Алайском и Кара-Сууйском районах Ошской области погибли трое человек. Сейчас спасательными бригадами МЧС в количестве 30 и 20 человек соответственно, на данных участках ведутся работы по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия и очистке автодорог совместно со службами Министерства транспорта и дорог.

"Двум семьям, чьи дома остались под завалами лавины в Чон-Алайском районе, совместно с органами местного самоуправления оказана гуманитарная помощь в виде одежды и продуктов питания. Сами пострадавшие переселены в мобильное жилье, предоставленное МЧС. На сегодняшний день профилактические работы ведутся на лавиноопасных участках в пяти направлениях: Чон-Алайский, Алайский и Кара-Кульджинский районы Ошской области, Чаткальский район Джалал-Абадской области, на перевале Отмок в Таласской области, на участке автодороги Каракол – Энилчек в Иссык-Кульской области и на участке автодороги Бишкек – Нарын – Торугарт в Нарынской области", – говорится в сообщении.

Сооронбай Жээнбеков поручил соответствующим госорганам обеспечить бесперебойную поставку горюче-смазочных материалов для проведения работ по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, своевременно выделять финансовые средства на эти цели.

"Также поручено усилить взаимодействие с органами местного самоуправления по обеспечению безопасности населения в условиях возможных природных изменений", – отметили в пресс-службе.

Напомним, накануне в селе Жаш-Тилек Чон-Алайского района сошла снежная лавина и накрыла два жилых дома, сообщает пресс-служба МЧС.

По данным ведомства, в этот момент дома находились люди.

"12 жителей вытащили из-под снега, десять человек доставлены в больницу. В тот же день под снегом обнаружены тела учеников 3-го и 4-го классов Ш. уулу К. и Ш кызы Б. Для пострадавших предоставлено мобильное жилье, оказана гуманитарная помощь", – говорится в сообщении.