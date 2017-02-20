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Жителям Бишкека и Оша не дадут ипотеку по линии ГИК

Источник:
http://knews.kg/2017/02/zhitel...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411019-ru.html

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20 февраля 2017, 12:27       Комментарии

Государственная ипотечная компания рассматривает возможность предоставления средств на приобретение жилья всем категориям граждан, кроме жителей Бишкека и Оша. Об этом на пресс-конференции заявил председатель ГИК Бактыбек Шамкеев.
На эти цели ГИК планирует привлечь ресурсы из других источников, пояснил Шамкеев.
"Бюджетная ссуда от Министерства финансов в размере 2 млрд сомов рассчитана только на выдачу кредитов сотрудникам бюджетных сфер. Однако в настоящее время ведутся завершающие переговоры с Немецким банком развития о предоставлении €11 млн, из которых €10,5 млн планируется направить на выдачу ипотечных кредитов всем категориям граждан. В основном это будут граждане, проживающие в регионах кроме жителей Бишкека и Оша", – сказал председатель ГИК.
По его словам, деньги будут предоставляться в рамках проекта ГИК по существующим механизмам – рефинансирование коммерческих банков и строительство жилья.
"Процедуры долгие, мы планируем, что подписание между Минфином и Немецким банком развития состоится в марте 2017 года. После этого последуют определенные процедуры по проверке эффективности использования этих средств. Я надеюсь, что в середине года эти средства начнут поступать по нашей программе", – добавил Бактыбек Шамкеев.
Кроме того планируется направить на выдачу кредитов всем категориям граждан средства от продажи ипотечных ценных бумаг.
"На 2017 год запланирован выпуск и продажа ипотечных ценных бумаг на 300–500 млн сомов", – заключил председатель ГИК.

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