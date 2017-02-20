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В Кыргызстане состоится бизнес-форум, куда прибудут порядка 30 миллиардеров

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-kyrgyzs...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411016-ru.html

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Делегация Европейского парламента прибыла в Кыргызстан

20 февраля 2017, 12:36       Комментарии

Бишкек, 20 февраля /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. В Кыргызстане пройдет глобальный международный бизнес-форум. Об этом на пресс-конференции в агентстве "Кабар" сообщил гендиректор компании "Голден тюлип" Стифан Бехер.
По его словам, в июне в Кыргызстан прибудут лидеры мировых глобальных компаний.
"Подобный форум ежегодно проходит в 4 странах: в Индии, Арабских Эмиратах, России и Китае. На этот раз мы решили провести его в Бишкеке. Главной целью форума является привлечение инвестиций и улучшение экономики страны. В рамках мероприятия планируется приезд порядка 30 миллиардеров", - сказал он.
Также С.Бехер отметил, что для проведения данного форума необходимо собрать 100 тыс евро.
В свою очередь, советник управления делами президента КР Кубан Джапаров подчеркнул, что, возможно, этот форум будет проходить под патронажем Управления делами главы государства. "Мы можем предоставить инвесторам широкий спектр проектов", - сказал он.

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