Главы МИД КР и Словакии подчеркнули важность активизации торгово-экономических связей

20 февраля 2017, 12:24 Комментарии

Бишкек, 20 февраля /Кабар/. Главы МИД Кыргызстана Эрлан Абдылдаев и Словакии Мирослав Лайчак подчеркнули важность активизации торгово-экономических связей.

Как сообщает пресс-служба МИД КР, встреча глав внешнеполитических ведомств двух стран состоялась 17 февраля 2017 года на полях ежегодной Конференции по безопасности в г. Мюнхен (ФРГ).

В ходе встречи министры подчеркнули важность дальнейшего двустороннего сотрудничества путем организации взаимных визитов, выразив надежду на дальнейшую интенсификацию всего комплекса отношений между странами, в том числе в направлении активизации торгово-экономических связей.

Кроме того, главы внешнеполитических ведомств двух стран обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной политики.