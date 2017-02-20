Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.1054 (-0.0005) 
Евро: 73.5834 (+0.0996) 
Золото: 39.91 $/гр (+0.15) 
Серебро: 0.58 $/гр    
Погода сейчас
малооблачно −2°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Жителям Бишкека и Оша не дадут ипотеку по линии ГИКЖителям Бишкека и Оша не дадут ипотеку по линии ГИКСамая дорогая парковка будет на центральных улицах БишкекаСамая дорогая парковка будет на центральных улицах Бишкека

Главы МИД КР и Словакии подчеркнули важность активизации торгово-экономических связей

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/glavy-mid...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411015-ru.html

Похожие новости

МИД Кыргызстана и Чехии выразили готовность к дальнейшему укреплению двусторонних связей

Города Ош и Андижан намерены установить побратимские связи

На окраине Бишкека жители боятся "радиоактивности" вышки сотовой связи

А.Атамбаев выразил соболезнования президенту Пакистана в связи с жертвами в результате террористического акта в Сехван-Шарифе

Алмазбек Атамбаев выразил соболезнования Президенту Пакистана в связи с терактом в г.Сехван-Шариф

20 февраля 2017, 12:24       Комментарии

Бишкек, 20 февраля /Кабар/. Главы МИД Кыргызстана Эрлан Абдылдаев и Словакии Мирослав Лайчак подчеркнули важность активизации торгово-экономических связей.
Как сообщает пресс-служба МИД КР, встреча глав внешнеполитических ведомств двух стран состоялась 17 февраля 2017 года на полях ежегодной Конференции по безопасности в г. Мюнхен (ФРГ).
В ходе встречи министры подчеркнули важность дальнейшего двустороннего сотрудничества путем организации взаимных визитов, выразив надежду на дальнейшую интенсификацию всего комплекса отношений между странами, в том числе в направлении активизации торгово-экономических связей.
Кроме того, главы внешнеполитических ведомств двух стран обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной политики.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум