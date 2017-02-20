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Визит Президента КР в ЕС имел геополитическое значение и указывает на роль Кыргызстана в этом процессе - политолог

 

Фотографии: kabar.kg

 

Источник:
http://kabar.kg/news/vizit-pre...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411014-ru.html

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20 февраля 2017, 12:39       Комментарии

Бишкек, 20 февраля /Эрмек Абдрисаев – Кабар/. Исходя из той информации, которая была обнародована по итогам визита, я думаю, что Кыргызстан сейчас играет немаловажную роль для Европейской политики в Центральной Азии. Такое мнение выразил сопредседатель клуба региональных экспертов "Пикир", политолог Игорь Шестаков.
"Если бы ситуация была иная, то визита президента КР в ЕС не было, с учетом того, что А.Атамбаев тот президент, который в этом году уходит. Это также показывает, что А.Атамбаеву, как политику, который отвечал за внешнюю политику в стране удалось все-таки поднять имидж Кыргызстана, как государства, которое играет важную роль в обеспечении региональной безопасности, в решении важнейших экономических вопросов на уровне Центральной Азии", - отмечает политолог.
Сопредседатель клуба "Пикир" не считает, что весь визит строился только на взаимодействии ведущих стран Европейского союза и Кыргызстан. "Я думаю, что заслуга А.Атамбаева именно в том, что ему удалось создать имидж Кыргызстана, как одного из ключевых игроков Центральной Азии. Кроме того, я думаю, что этот визит также затрагивал и те процессы, которые касаются участия Кыргызстана в Евразийском экономическом союзе. Не случайно, что в процессе переговоров обсуждались вопросы участия Кыргызстана в ЕАЭС", - добавил политолог.
По этой причине И.Шестаков склонен считать, что визит был важен и с точки зрения, как Кыргызстана, который играет роль игрока в этом интеграционном объединении. "Тем более Европа создала определенные преференции для экспорта нашей продукции. Поэтому в целом встречи с главами ключевых стран ЕС и институтов показывают и тот аспект, что Кыргызстан является и являлся тем государством, которое идет в авангарде демократических преобразований – мы первым стали парламентским государством в Центральной Азии, перешли на формат формирования исполнительной власти партиями. И поэтому европейские страны обращают внимание на достижения Кыргызстана. Я также считаю, что этот визит - это тоже определенные достижения демократических преобразований Кыргызстана", - пояснил И.Шестаков.
По словам политолога, несмотря на то, что Кыргызстан сегодня где-то не дорабатывает в экономических вопросах, но в демократических преобразованиях государство можно назвать одним из лидеров на постсоветском пространстве. "Поэтому я думаю, что все эти аспекты придавали особую значимость визиту главы государства в ЕС", - говорит он.
Относительно договоренностей, которые были достигнуты в рамках визита, политолог отметил желание европейских стран оказывать содействие в сфере сельского хозяйства, но при этом подчеркнул, что эти проекты работали и до визита.
"Поэтому надо сказать, что визит имел геополитическое значение и показывал роль Кыргызстана в этом процессе. И я думаю, что с этой точки зрения его и надо рассматривать", - заключил Игорь Шестаков.

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