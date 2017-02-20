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Пять депутатов Европарламента прибыли в Кыргызстан — проведут встречиПять депутатов Европарламента прибыли в Кыргызстан — проведут встречи

Минздрав КР: Состояние двоих пострадавших от лавины оценивается как средней тяжести

 

Фотографии: kabar.kg

  

Источник:
http://kabar.kg/news/minzdrav-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411013-ru.html

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20 февраля 2017, 12:42       Комментарии

Бишкек, 20 февраля /Кабар/. В Минздраве Кыргызстана рассказали о состоянии здоровья пострадавших от лавины в Чон-Алае.
Как сообщает пресс-служба Минздрава КР, в результате схода снежной лавины 19 февраля 2017 года в селе Жаш-Тилек Чон-Алайского района Ошской области пострадало 11 человек.
В Центр общеврачебной практики (ЦОВП) Чон-Алайского района доставлены 10 пострадавших, одному пострадавшему оказана амбулаторная помощь, от госпитализации отказался.
На данный момент состояние двоих пострадавших средней тяжести, состояние восьми пострадавших удовлетворительное. Госпитализированные получают соответствующее лечение, всеми необходимыми лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения обеспечены.
Кроме этого, в селе Жаш-Тилек для оказания своевременной медицинской помощи населению дежурит одна бригада скорой медицинской помощи ЦОВП Чон-Алай в составе хирурга, травматолога, фельдшера, а также две медицинские сестры из фельдшерско-акушерского пункта села Жаш-Тилек.
Список госпитализированных пострадавших в ЦОВП Чон-Алай:
1. А.Р., 2016 года рождения. Диагноз: состояние удовлетворительное, госпитализирована с матерью.
2. А.А., 2012 года рождения. Диагноз: Шоковое состояние.
3. А.А., 2014 года рождения. Диагноз: Шоковое состояние.
4. М.Ж., 1966 года рождения. Диагноз: Шоковое состояние.
5. К.Т., 1988 года рождения. Диагноз: Шоковое состояние.
6. М. кызы Г., 1990 года рождения. Диагноз: Ушиб, растяжение связочного аппарата коленного сустава справа.
7. Э.Ш., 1952 года рождения. Диагноз: Коронарная болезнь сердца, гипертоническая болезнь 2 степени.
8. Ш.Н., 1883 года рождения. Диагноз: Закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей грудной клетки и бедра.
9. Ш.Д., 2012 года рождения. Диагноз: Закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб.
10. Ш.М., 2013 года рождения. Диагноз: Ушиб и растяжение коленного сустава справа.

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