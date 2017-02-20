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Самая дорогая парковка будет на центральных улицах Бишкека

 

Фотографии: sputnik.kg

 

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411012-ru.html

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На улице Шопокова поставят паркоматы как в Европе

20 февраля 2017, 12:23       Комментарии

БИШКЕК, 20 фев - Sputnik. Стоимость парковки в разных частях Бишкека будет отличаться, заявил представитель победителя конкурса на строительство автоматической парковки вдоль улицы Шопокова Самат Сакбаев на пресс-конференции в мультимедийном центре Sputnik Кыргызстан.
Он рассказал, что со временем будут проведены конкурсы и на другие участки, где планируется организовать автоматический паркинг, и его работодатель также намерен принять в них участие.
"Специальные зоны будут сделаны непривлекательными для парковки, чтобы разгрузить дороги в тех местах, где риск заторов выше", - отметил Сакбаев.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, вне зависимости оттого, кто выиграет следующие конкурсы, стоимость парковки будет дифференцированной.
Пилотный проект "Открытый автоматизированный паркинг в Бишкеке" был инициирован мэрией в качестве меры по борьбе с перегруженностью городских дорог. Конкурсная комиссия уже определила участок, на котором появится автоматизированный паркинг: это улица Шопокова - от Московской до проспекта Жибек Жолу. Конкурс на предоставление его в аренду выиграл частный предприниматель Сергей Попов.
Глава пресс-службы мэрии Гуля Алмамбетова сообщила, что с 2014 года муниципальные парковки в столице были бесплатными, так как отсутствовала тарифная политика. Теперь этот вопрос рассмотрит Бишкекский горкенеш; планируемая стоимость парковки будет составлять от 10 до 40 сомов - в зависимости от расположения самих автостоянок.

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