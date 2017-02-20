Авиакатастрофа в Дача СУ — МАК раскрыл некоторые детали расследования

20 февраля 2017, 12:34 Комментарии

БИШКЕК, 20 фев - Sputnik. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) СНГ опубликовал данные о метеоусловиях близ аэропорта "Манас" в момент падения Boeing 747 на поселок Дача СУ.

16 января около 7.30 на Дача СУ упал грузовой Boeing 747, принадлежавший турецкой компании АСТ. Погибли 39 человек - 35 местных жителей и четыре члена экипажа, 15 пострадали. Происшествие расследуют специалисты МАК СНГ.

По данным комитета, фактические погодные условия на аэродроме "Манас" с рабочего курса в 255 градусов на момент происшествия были следующими:

<ul> <li>скорость ветра - 1 метр в секунду;</li> <li>горизонтальная видимость - 100 метров, вертикальная - 50;</li> <li>видимость на взлетно-посадочной полосе - 350-400 метров;</li> <li>температура воздуха - 9 градусов;</li> <li>переохлажденный туман;</li> <li>коэффициент сцепления - 0.6.</li> </ul>

МАК продолжает расследование. Изучаются документы, анализируются данные бортовых самописцев и радиолокационного обзора. Комитет предварительно отчитается об авиакатастрофе после того, как свои комментарии даст турецкая сторона.

О последствиях авиакатастрофы и жизни пострадавших спустя месяц после трагедии читайте в материале Sputnik Кыргызстан>>