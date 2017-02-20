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Пять депутатов Европарламента прибыли в Кыргызстан — проведут встречи

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/politics...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411010-ru.html

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Делегация Европейского парламента прибыла в Кыргызстан

20 февраля 2017, 12:41       Комментарии

БИШКЕК, 20 фев - Sputnik. Пять депутатов Европейского парламента прибыли в понедельник в Бишкек с трехдневным визитом, сообщила пресс-служба официальной делегации.
В рамках визита они примут участие в 12-м заседании Комитета по межпарламентскому сотрудничеству Евросоюза и Кыргызстана, запланированном на вторую половину понедельника. Помимо этого, депутаты Европарламента встретятся со спикером Жогорку Кенеша Чыныбаем Турсунбековым, представителями министерств иностранных дел, образования и науки, здравоохранения, а также с членами неправительственных организаций.
Кроме того, евродепутаты планируют ознакомиться с софинансируемым ЕС проектом, который реализуется в окрестностях Бишкека, и посетить Кыргызский национальный университет для встречи с участниками финансируемой Евросоюзом программы студенческого обмена Erasmus, говорится в сообщении.
В состав делегации вошли депутаты Европарламента Татьяна Жданок, Андрей Мамикинс (оба из Латвии), Хельга Стевенс (Бельгия) и Ульрик Мюллер (Германия). Возглавляет делегацию Ивета Григуле (Латвия).

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