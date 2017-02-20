Каким будет религиозный фактор на президентских выборах (итоги круглого стола)

20 февраля 2017, 12:30 Комментарии

В информационном агентстве АКИpress состоялся круглый стол на тему "Каким будет религиозный фактор на президентских выборах". Спикерами выступили трижды кандидат в президенты Турсунбай Бакир уулу, доцент АУЦА Эмиль Насритдинов, эксперт Института стратегического анализа и исследования при КРСУ Аман Салиев.

По данным исследования "Влияние религиозного фактора на социально-политическую ситуацию в Кыргызской Республике" Государственной комиссии по делам религии (под редакцией Чотаева, охват 1200 респондентов, погрешность 3%), в стране 28.5% населения совершили или хотят совершить хадж, 28.8%населения читают намаз, 33.5% ходят на пятничные намазы, 47.3% оплачивают закят и соблюдают пост. При этом Коран прочитали 20.1% населения. По данным другого исследования, жума-намаз совершают 7% взрослого мужского населения (более 100 тыс. человек), а хиджаб носят 0.1% взрослого женского населения (от 15 тыс).

Будут ли избиратели обращать внимание на религиозность кандидата в президента?

По словам Эмиля Насритдинова, есть две модели. Первая - американская, где президент Трамп во время избирательной кампании использовал антимусульманскую риторику. Второй пример - это Иран, где используют происламскую и антиамериканскую риторику. "Избиратель в Кыргызстане будет где-то по середине, без экстримов... У нас нет большой исламской партии. Для большинства населения намного важней сохранить мир и спокойствие. Поэтому, если человек будет выходить и говорить, что нужно закрывать мечети, его не поддержат. Если человек будет выходить и говорить, что нужно ввести шариат, его тоже не будут поддерживать. У нас будут относиться уважительно к религии и светской жизни", - пояснил он.

Про словам Салиева, каждый регион страны имеет свою религиозную специфику. Однако региональная принадлежность кандидата будет продолжать играть самую важную роль. "Мотивация у избирателей при голосовании будет разной, но религиозная принадлежность будет иметь существенное влияние... Но главной мотивацией остается региональная принадлежность кандидата", - сказал он.

Помогает ли религиозный фактор на президентских выборах?

Этот вопрос модератор задал Турсунбаю Бакир уулу, который три раза участвовал в президентских выборах.

По словам Турсунбая Бакир уулу, сейчас никто не скажет, сколько людей ходят на жума-намаз. Но он привел другие данные, что 12% населения страны являются мусульманами и выполняют все пять столпов ислама.

Он не стал прямо отвечать на поставленный вопрос, сказав только, что у него не было иллюзий, и его главной задачей на выборах был даават. Напомним, на президентских выборах 29 октября 2000 года Турсунбай Бакир уулу получил 18 тыс. 774 голоса или 1% от числа избирателей, принявших участие в выборах; а на президентских выборах 10 июля 2005 года - 56 тыс. 065 или 3.87%; на президентских выборах 30 октября 2011 года - 15 тыс. 469 голосов избирателей или 0.83%.

Другими словами, с одной стороны, на примере кандидата Турсунбая Бакир уулу можно сделать вывод, что религиозность не играет никакой роли. Однако, с другой стороны, этот пример может быть неудачным из-за личности самого кандидата, который может не вызывать доверия у мусульман.

Как ведут себя нынешние кандидаты?

Лидер фракции "Онугуу-Прогресс" Бакыт Торобаев о своем выдвижении объявил в пятницу 10 февраля. Мероприятие началось в 11.00, а в 12.00 продолжилось пресс-конференцией для журналистов, затем встречей с депутатами партии разных уровней и наконец обедом. Жума-намаз не был приоритетом в его графике и гостей мероприятия.

Свое отношение к исламу на мероприятии по выдвижению своей кандидатуры в президенты 4 февраля сказал Темир Сариев. "Мы мусульмане, но мы кыргызы. Мы сохраним нацию, когда у нас будут язык, традиции, культура, одежда, история. Ислам - это внутренний мир человека, его внутрення культура. Нам хотят навязать чужую культуру, одежду. В первую очередь мы кыргызы, а религия - ислам", - сказал Т.Сариев.

По словам Салиева, заявления кандидата Сариева показывает, что человек не знает религию и имеет плохое представление о текущих процессах в стране. "Он занял определенную позицию, и я думаю, это не результат его мировоззрения. Это абсолютно политическое заявление в контексте мейнстрима. Если говорить о кандидате-мусульманине, то проблем с идентификацией у него не должно быть. Возьмите народы Африки, Европы, Азии, арабов, которые разные, у них у всех свои традиции, языки, одежда. Но это никак не мешает религии. Они донесли свою культуру до наших дней благодаря религии. Возьмите народы севера (России, Северной Америки), у которых не было ислама. Они потеряли свою культуру и язык, даже свои имена.

Монотеизм как система мировоззрения - это невероятно сильная по своему содержанию система, которая позволяет внутри себя гармонично развиваться всем субкультурам и культурам. Если внутри человека стоит проблема самоидентификации, у него дилемма между религией и традиционализмом, значит он не читает книжки, грубо говоря", - сказал Салиев.

Выводы

По словам участников круглого стола, значение религии в жизни кыргызстанцев растет. Однако главным критерием на выборах остается регионализм.