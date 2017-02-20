Делегация Европарламента прибыла в Кыргызстан

20 февраля 2017, 11:54 Комментарии

Пять депутатов Европейского парламента прибыли в Бишкек 20 февраля с трехдневным визитом, сообщает пресс-служба представительства ЕС в КР.

В рамках визита они примут участие в 12-ом заседании Комитета по межпарламентскому сотрудничеству ЕС-КР, запланированном на вторую половину дня 20 февраля.

"Помимо этого депутаты Европарламента встретятся со спикером Жогорку Кенеша Чыныбаем Турсунбековым, представителями Министерств иностранных дел, образования и науки, здравоохранения, а также членами неправительственных организаций. Кроме того, евродепутаты планируют ознакомиться с софинансируемым Евросоюзом проектом в окрестностях Бишкека и посетить Кыргызский национальный университет для встречи с участниками финансируемой Евросоюзом программы студенческого обмена Erasmus", – говорится в сообщении.

Прибывшая делегация включает депутатов Европарламента Татьяну Жданок, Андрея Мамикинса (оба – Латвия), Хельгу Стевенс (Бельгия), Ульрике Мюллер (Германия). Возглавляет делегацию евродепутат Ивета Григуле (Латвия).