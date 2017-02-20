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Телефон Гитлера продан с аукциона за $ 243 тыс.

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/telefo...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411007-ru.html

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20 февраля 2017, 12:20       Комментарии

Телефон, которым лидер Третьего рейха Адольф Гитлер пользовался в ходе Второй мировой войны, продан на американском аукционе за $243 тыс. (295 тысяч фунтов стерлингов), пишет "Би-би-си".
Личность покупателя осталась неизвестна. Торги в городе Чесапик (штат Мэриленд) начались со стартовой цены в $100 тыс.
Красный телефон, на котором выгравировано имя Гитлера, обнаружен в его подземном бункере в Берлине в 1945 году.
Советские солдаты вручили этот телефон в качестве сувенира британскому офицеру сэру Ральфу Рейнеру вскоре после того, как Германия капитулировала.
По заявлению организаторов торгов, телефон был "оружием массового уничтожения", потому что именно по этому телефону Гитлер отдавал распоряжения, приведшие к многомиллионным жертвам в годы войны.
На аукционе также была продана принадлежавшая Гитлеру фарфоровая статуэтка восточно-европейской овчарки. Она была куплена другим участником аукциона за $24 тыс. 300.

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