Теперь трудовых мигрантов из КР будут рекламировать предприятиям Кореи

20 февраля 2017, 11:53 Комментарии

17 февраля состоялась встреча Чрезвычайного и Полночного Посла в РК Аскара Бешимова с вице-президентом Ассоциации малых и средних предприятий Кореи Чой Су Гю. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

Стороны обсудили перспективы развития сотрудничества между корейскими и кыргызстанскими компаниями в свете новых экономических условий в связи с членством Кыргызстана в ЕАЭС.

Также был затронут актуальный вопрос трудовой миграции.

Дипломат обратил внимание на неблагоприятную ситуацию с отправкой рабочей силы из Кыргызстана, связанной с малым поступлением трудовых контрактов от корейских работодателей (в 2016 году прибыло в Корею всего 216 человек). Низкая осведомленность, смутное представление, плохая информированность южнокорейских предпринимателей о Кыргызстане и кыргызстанских рабочих названа одной из главных причин притормаживания выбора ими кыргызстанцев.

В этой связи со стороны Ассоциации малых и средних предприятий Кореи выражена готовность в оказании содействия активного рекламирования трудовых мигрантов из КР, широкого распространения соответствующих агитационных материалов, буклетов и брошюр среди потенциальных работодателей.