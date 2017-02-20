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Теперь трудовых мигрантов из КР будут рекламировать предприятиям Кореи

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355684_te...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411006-ru.html

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В США проходит акция протеста "День без мигрантов"

20 февраля 2017, 11:53       Комментарии

17 февраля состоялась встреча Чрезвычайного и Полночного Посла в РК Аскара Бешимова с вице-президентом Ассоциации малых и средних предприятий Кореи Чой Су Гю. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.
Стороны обсудили перспективы развития сотрудничества между корейскими и кыргызстанскими компаниями в свете новых экономических условий в связи с членством Кыргызстана в ЕАЭС.
Также был затронут актуальный вопрос трудовой миграции.
Дипломат обратил внимание на неблагоприятную ситуацию с отправкой рабочей силы из Кыргызстана, связанной с малым поступлением трудовых контрактов от корейских работодателей (в 2016 году прибыло в Корею всего 216 человек). Низкая осведомленность, смутное представление, плохая информированность южнокорейских предпринимателей о Кыргызстане и кыргызстанских рабочих названа одной из главных причин притормаживания выбора ими кыргызстанцев.
В этой связи со стороны Ассоциации малых и средних предприятий Кореи выражена готовность в оказании содействия активного рекламирования трудовых мигрантов из КР, широкого распространения соответствующих агитационных материалов, буклетов и брошюр среди потенциальных работодателей.

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